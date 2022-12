I MALATI IN ITALIA? O PAGANO O MUOIONO – PER UNA VISITA O UN ESAME IN STRUTTURE PUBBLICHE LE LISTE D'ATTESA SONO SEMPRE PIÙ LUNGHE, AL NORD COME AL SUD: 200 GIORNI PER UNA RISONANZA MAGNETICA A NAPOLI, 6 MESI PER UNA GASTROSCOPIA A BARI, UNA VISITA OCULISTICA NON PRIMA DI FEBBRAIO A TORINO – COSÌ, MENTRE LE PRESTAZIONI PUBBLICHE DI CONTROLLO SONO CALATE DEL 20% IN TRE ANNI, L'ATTIVITÀ PRIVATA CRESCE…