“IN QUESTO PRESEPE TRA I RE MAGI C’È UN NIGERIANO COPERTO D’ORO, COME GLI ZINGARI, CHE PRENDE IL REDDITO DI CITTADINANZA” – MASSIMO GILETTI TIRA FUORI DAL CAPPELLO L’ESILARANTE IMITAZIONE FATTA DA SABINA GUZZANTI DI GIORGIA MELONI E LA PROPINA ALLA “DUCETTA” CHE È OSPITE IN STUDIO – DONNA GIORGIA SORRIDE, E SCOPPIA IN UNA RISATA INCONTENIBILE: “CHAPEAU, NON POSSO DIRE NULLA…” - VIDEO-
MYRTA MERLINO, CHE CARATTERINO: FA INCAZZARE TUTTI QUELLI CHE LAVORANO CON LEI – IL DURISSIMO COMUNICATO SINDACALE CONTRO LA CONDUTTRICE: “HA COMPORTAMENTI INCIVILI E MALEDUCATI; INFLUENZA LA POSSIBILITÀ DI PROLUNGARE CONTRATTI DI PERSONALE SPECIALIZZATO CHE LAVORA PROFESSIONALMENTE NELLA NOSTRA AZIENDA E CONDIZIONA LE TURNAZIONI DEL PERSONALE INTERNO CON MOTIVAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE NÉ DI TIPO PROFESSIONALE E NÉ DI TIPO ETICO” – CHI HA LAVORATO CON LEI SNOCCIOLA RICORDI VELENOSI, DAL LANCIO DI UNO SGABELLO AGLI ASSISTENTI DI STUDIO “USATI” PER PRENOTARE LA CERETTA – E C’E’ CHI LE SPALMA LA CREMA AI PIEDI…
DAGOREPORT! - NELLA GIUNGLA DEI SONDAGGI, QUELLO CHE È CERTO È CHE IL CARROCCIO NON TIRA AL NORD COME UNA VOLTA E OGGI SALVINI HA IL SUO BACINO DI CONSENSI NEL CENTROSUD, ABBANDONATO DALLA VECCHIA LEGA DI ZAIA E FEDRIGA - L’ATTIVISMO SFRENATO DEL CAPITONE, CHE TANTO IRRITA SIA LA MELONI CHE IL QUIRINALE, È MOTIVATO DALLA SFIDA CHE VEDE CONTRAPPOSTI ATTILIO FONTANA E LETIZIA MORATTI. L’EROE DEL PAPEETE SA BENISSIMO CHE SE PERDE LA LOMBARDIA, E’ FINITO. IN SOCCORSO DI SALVINI, È SPUNTATO IL MINORINO MAJORINO, APICE DEL TAFAZZISMO DEL PD….
ITALIANS DO IT BETTER - IL “FINANCIAL TIMES” CELEBRA FRANCESCA BELLETTINI, L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI YVES SAINT LAURENT, CHE HA RIVOLUZIONATO LA MAISON: LA ROMAGNOLA È L’UNICA ITALIANA NELLA CLASSIFICA DELLE 25 DONNE PIÙ INFLUENTI DEL MONDO DOPO AVER PORTATO IL MARCHIO A VELEGGIARE VERSO I CINQUE MILIARDI DI RICAVI – CON LE VOCI SEMPRE PIÙ INSISTENTI DI UN ADDIO DI MARCO BIZZARRI A GUCCI, È INIZIATA A CIRCOLARE LA VOCE CHE POSSA ESSERE LEI A PRENDERE IL SUO POSTO
IN COSTA RICA UN BIMBO DI 8 ANNI È STATO DECAPITATO DA UN COCCODRILLO DAVANTI AGLI OCCHI DEI GENITORI: STAVA GIOCANDO CON IL FRATELLINO QUANDO L’ANIMALE È SBUCATO DALL’ACQUA E, DOPO AVERGLI STACCATO LA TESTA, LO HA TRASCINATO VIA CON SÉ – GLI ABITANTI DELLA ZONA SONO ANDATI A CACCIA DELL’ALLIGATORE E LO HANNO UCCISO: HANNO APERTO LO STOMACO E HANNO TROVATO...
GERMANIA KAPUTT! I TEDESCHI BATTONO 4-2 LA COSTARICA MA SONO FUORI DAL MONDIALE, "TRADITI" DALLA SPAGNA CHE PERDE CON IL GIAPPONE (I NIPPONICI CHIUDONO AL PRIMO POSTO) – LA SPAGNA SI QUALIFICA PER LA MIGLIOR DIFFERENZA RETI RISPETTO AI TEDESCHI: NEGLI OTTAVI TROVERA’ IL MAROCCO – POLEMICHE PER IL GOL DEL GIAPPONE CONTRO LA SPAGNA: LA PALLA È FUORI MA IL VAR CONVALIDA LA RETE
CAFONALISSIMO NO "PUBLISPEI" NO PARTY! – PER FESTEGGIARE I 50 ANNI DELLA CASA DI PRODUZIONE, FESTONE NEL CAFÉ DI VIA DELLA CONCILIAZIONE A ROMA – CON LINO BANFI, SCORTATO DALLA FIGLIA ROSANNA E DA ELEONORA GIORGI, C'ERA IL TRIO DI TESTE D'ARGENTO CHRISTIAN DE SICA, GIULIO SCARPATI E NINETTO DAVOLI – E POI ARISA CON UN “PAGLIA E FIENO” CHE SI FA A MIAMI DI VERDONIANA MEMORIA E UN INGELATINATO EDOARDO PESCE CON I CALLI SULLE MANI (È TORNATO AL PUB DI SAN LORENZO O FA SOLO BOXE?)
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
I MALATI IN ITALIA? O PAGANO O MUOIONO – PER UNA VISITA O UN ESAME IN STRUTTURE PUBBLICHE LE LISTE D'ATTESA SONO SEMPRE PIÙ LUNGHE, AL NORD COME AL SUD: 200 GIORNI PER UNA RISONANZA MAGNETICA A NAPOLI, 6 MESI PER UNA GASTROSCOPIA A BARI, UNA VISITA OCULISTICA NON PRIMA DI FEBBRAIO A TORINO – COSÌ, MENTRE LE PRESTAZIONI PUBBLICHE DI CONTROLLO SONO CALATE DEL 20% IN TRE ANNI, L'ATTIVITÀ PRIVATA CRESCE…