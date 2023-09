“QUI SIAMO TUTTI IN LUTTO” – UN GIORNALISTA DEL TG1, INVIATO A CASTELVETRANO, INTERVISTA I PASSANTI SULLA MORTE DI MATTEO MESSINA DENARO E UN RAGAZZO CONFESSA COSA PENSANO I CITTADINI DELLA CITTÀ DEL BOSS: “SIAMO IN LUTTO. QUANDO FACEVA COMODO ALLO STATO ERA BUONO. E DOPO NO?” – IL SINDACO, ENZO ALFANO: “VOGLIAMO RICORDARE CHI ERA, UN CRIMINALE, UN ASSASSINO, UNO STRAGISTA, E COSÌ VA RICORDATO”

CASTELVETRANO IN LUTTO PER MATTEO MESSINA DENARO - SERVIZIO DEL TG1

«Siamo in lutto». È il commento che un giornalista Rai, in trasferta a Castelvetrano, raccoglie da un concittadino di Matteo Messina Denaro. Incredulo, il cronista domanda: «Lei sta scherzando?». Ma il giovane […] è convinto: «No, qui siamo tutti in lutto».

E argomenta frettolosamente «Quando faceva comodo allo Stato era buono. E dopo no?». L’intervista, andata in onda al Tg1, si conclude così. Ovviamente, il «tutti» utilizzato dall’intervistato non è veritiero. E anche il primo cittadino del Comune […] ci tiene a ricordare che il 25 settembre «è una giornata normale».

Enzo Alfano, a LaPresse, spiega che nel Consiglio comunale odierno «si è parlato dei tanti problemi di cui è afflitta la città. Sappiamo che è morto Messina Denaro: abbiamo manifestato il rispetto umano che merita, perché noi siamo diversi, non siamo mafiosi e abbiamo rispetto per la vita e per il suo epilogo, ma vogliamo ricordare chi era, un criminale, un assassino, uno stragista e così va ricordato. Non ha neanche avuto il coraggio di redimersi, di consegnarci e consegnare alla giustizia nomi, cognomi, fatti e antefatti […].

[…] dobbiamo cominciare un percorso di attenzione massima perché qui non ci vuole tanto a riprodurre un’attività malavitosa. La società civile […] deve mantenere una vigile attenzione perché niente possa tornare come prima. Dobbiamo andare in un percorso di legalità e non fermarci mai più».

