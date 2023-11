LA BATTAGLIA IN AULA SULLE CHAT DELLA VITTIMA (CHE E’ SCOPPIATA PIU’ VOLTE IN LACRIME) -

Battaglia tra le parti al processo per violenza sessuale di gruppo che si sta svolgendo a Tempio Pausania, dove sono imputati Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Per il secondo giorno consecutivo, in aula la presunta vittima dello stupro sta rispondendo alle domande delle difese sulle sue frequentazioni, e soprattutto sul contenuto di alcune chat.

Si esprime così l’avvocata di parte civile Giulia Bongiorno, secondo la quale la ragazza starebbe subendo una vittimizzazione secondaria: «Le domande degli avvocati di controparte evidenziano una brutale caccia all'errore. Come spesso capita in questi processi, è come se la persona offesa improvvisamente si trovasse sul banco degli imputati».

L’avvocata si è espressa anche in merito alle chat della ragazza, che chiarirebbero le posizioni della stessa, e ai commenti della difesa circa il suo abbigliamento, il giorno della presunta violenza: «Anche nelle chat la mia assistita ha riferito che per lei il sesso è sacro, distinguendo delle semplici frequentazioni da un rapporto sessuale: una cosa è un flirt o un atteggiamento amichevole, e un’altra un rapporto. La ragazza ha anche chiarito che le dava fastidio quando veniva considerata una persona leggera in quanto norvegese. Questa è la linea che emerge in maniera documentale. E oggi si sta parlando della tuta e di come era vestita...».

In un altro audio, risalente al 29 luglio e quindi collocabile nei giorni successivi alla data della presunta violenza di gruppo (16 e 17 luglio 2019), la ragazza italo-norvegese raccontava ad un’ amica di non essere voluta andare nei mesi precedenti al Bar Magenta, a Milano, per non dover incontrare alcuni ragazzi con i quali aveva avuto delle precedenti frequentazioni.

Riferendosi alla deposizione della giovane in aula e al contenuto dell’audio, l’avvocato Gennaro Vella, legale di Corsiglia, ha dichiarato: «Sono troppe le contraddizioni nella deposizione della ragazza, troppe cose non convergono con quanto dichiarato da lei stessa durante gli interrogatori precedenti e anche con le dichiarazioni rese nel processo dalla sua amica».

Sara probabilmente proiettato nelle prossime due udienze del 13 e 14 dicembre il video girato nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo tra il 16 e il 17 luglio del 2019 e che riprenderebbe la presunta violenza sessuale di gruppo denunciata dalla principale accusatrice dei quattro imputati.

La studentessa italo-novegese, ha riferito la sua avvocata Giulia Bongiorno, quelle immagini non le ha mai viste: «Non ne ha mai voluto sapere niente». «Un video, che ovviamente - ha aggiunto - è sconvolgente e non so cosa succederà quando sarà proiettato». Le difese puntano molto sulle immagini di quella notte girate dai quattro imputati, nel controesame della teste-chiave che tornerà in aula a metà dicembre. Grillo jr e i suoi amici, infatti, hanno sempre sostenuto che i rapporti sessuali con la ragazza erano consensuali: nessuno stupro, quindi, e questa la linea che il pool difensivo cercherà di far valere durante il processo.

Si è studiata gli atti, ha seguito i consigli della sua avvocata, ha riletto i verbali. Ma quel video non ha mai voluto vederlo. Le scene di quei ragazzi con lei nella casa in Costa Smeralda Silvia si è rifiutata di guardarle, anche quando gliel'ha chiesto la stessa Giulia Bongiorno per motivi di organizzazione della difesa. «Ogni volta che gliel'ho chiesto, non ha mai voluto saperne», ha detto Bongiorno. «Per lei è sconvolgente doversi rivedere in quelle immagini, e non so che cosa succederà se sarà proiettato in aula...».

Da open.online - Estratti

È una udienza sofferta quella che sta passando la ragazza che ha denunciato di violenza sessuale i quattro amici genovesi – Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia – oggi a processo a Tempio Pausania. La giovane ha avuto ripetuti crolli emotivi mentre rispondeva alle domande dei difensori del gruppo. Nel corso dell’udienza i legali hanno continuato a evidenziare quelle che ritengono delle contraddizioni della vittima, tra ciò che riferisce in aula e alcune chat di Whatsapp, due in particolare riferibili a luglio 2019.

Alla ragazza, che viene sottoposta al controesame a porte chiuse, è stato chiesto di ripercorrere minuziosamente ogni passaggio di quello vissuto nella serata del 16 luglio 2019 e della notte del 17, dalla discoteca Billionaire al trasferimento nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo. «Assolutamente non c’è stata vittimizzazione secondaria. La ragazza personalmente ha detto ‘io voglio rispondere a tutte le domande’», ha dichiarato l’avvocata del pool di difesa Antonella Cuccureddu, davanti ai giornalisti.

(...) Una lunga serie di contestazioni fatte dal pool difensivo alle quali la ragazza avrebbe risposto in molti casi di non ricordare.

