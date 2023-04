8 apr 2023 10:10

“LA RAPINA? HO AGITO PER FAME” – UN 27ENNE, ARRESTATO IL 5 APRILE AD AREZZO DOPO UN TENTATIVO DI RAPINA CON UNA PISTOLA GIOCATTOLO IN UN NEGOZIO DI CASALINGHI, SI DIFENDE EVOCANDO LA SUA POVERTÀ: “HO TRE FIGLI E SONO DISOCCUPATO” – L’UOMO HA SPIEGATO AL GIUDICE DI ESSERE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER LA MANCANZA DI LAVORO. IL COLPO, SECONDO LA SUA VERSIONE, SAREBBE STATO…