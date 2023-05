“RE CARLO? UN VERO GENTLEMAN, MA IL DENTIFRICIO SE LO SPREME DA SÉ” – GRANT HARROLD, EX MAGGIORDOMO DI FIDUCIA DEL SOVRANO D’INGHILTERRA, A “OGGI” CONFESSA I SEGRETI “INTIMI” DEL MONARCA: “PER RILASSARSI GLI PIACE LAVORARE IN CAMPAGNA E PIANTARE LE SIEPI. È MOLTO CALMO E CORTESE, NON L’HO MAI SENTITO ALZARE LA VOCE. NULLA IN CONFRONTO AL PADRE FILIPPO. ASSOMIGLIA PIÙ ALLA MADRE” – “A BALMORAL HA COSPIRATO CON ALCUNI MIEI COLLEGHI PER FARMI UNO SCHERZO. MI AVEVANO NASCOSTO NELLA STANZA UN…”

Anticipazione da "Oggi"

GRANT HARROLD

Grant Harrold, ex maggiordomo di fiducia di Carlo e consorte, per sette anni al fianco di Sua Maestà in tutte le residenze reali, dove è «arrivato a conoscerlo meglio dei miei famigliari e dei miei amici», racconta in esclusiva a OGGI, in edicola da giovedì 4 maggio, le vere caratteristiche del sovrano che verrà incoronato il 6 maggio.

GRANT HARROLD 1

«Sa delegare, ma vuole essere coinvolto in ogni dettaglio. Non lascia nulla al caso». Anche per questo si infuriò dopo la morte di Elisabetta, per colpa di due penne stilografiche che perdevano inchiostro: «Un evento rarissimo. Sua Maestà è molto calmo, cortese, in sette anni non l’ho mai sentito alzare la voce… Solo una volta a Klosters, mentre era a sciare con i figli, si è sentito mentre diceva una cosa poco piacevole a uno dei giornalisti che lo seguivano. Ma nulla in confronto al padre Filippo che perdeva le staffe regolarmente. Carlo assomiglia più alla madre».

GRANT HARROLD con la regina elisabetta

Anche quanto a senso dell’umorismo: «Confermo. Ha cospirato con alcuni miei colleghi per farmi uno scherzo a Balmoral. Mi avevano nascosto nella stanza un manichino vestito di tutto punto. Sembrava vivo. Mi sono spaventato a morte». Poi conferma una indiscrezione: «Sì, per rilassarsi gli piace lavorare in campagna e piantare le siepi». E nega quello che definisce «uno dei tanti miti che lo riguardano: nessun valletto gli spreme il dentifricio».

re carlo re carlo

prove incoronazione re carlo 5 prove incoronazione re carlo 7