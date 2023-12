7 dic 2023 08:54

“UNA REAZIONE CHE AVVIENE DOPO IL FATTO, E FUORI DAL NEGOZIO, NON PUÒ ESSERE LEGITTIMA DIFESA” - IL PROCURATORE DI ASTI E LA CONDANNA A 17 ANNI DI RECLUSIONE DEL GIOIELLIERE ROGGERO CHE HA UCCISO 2 RAPINATORI IN FUGA – “PERSONE RINCORSE E ABBATTUTE IN QUEL MODO. AGGHIACCIANTE: LA SENSAZIONE NON CAMBIA ANCHE SE CHI HA SPARATO È UNA PERSONA PERBENE. NOI MAGISTRATI NON ABBIAMO GLI STRUMENTI PER CAMBIARE LE LEGGI, COSA CHE PUÒ INVECE FARE IL PARLAMENTO. INSERENDO NEL CODICE PENALE ATTENUANTI, CHE AL MOMENTO NON SONO PREVISTE”- “SALVINI? PARLA PER SLOGAN” - VIDEO