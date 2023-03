“LA REGINA SI FECE IN QUATTRO PER ACCONTENTARLI, MA NON BASTÒ” –

La compianta regina Elisabetta «si fece in quattro» affinché Harry e Meghan Markle, a corte, si sentissero soddisfatti e a loro agio. «Ma niente bastò» a trattenerli in seno alla royal family: «Alla coppia nessuna delle offerte della sovrana sembrò sufficiente». Lo ha raccontato Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana.

Spiegando che The Queen «fece davvero di tutto» per accontentare la coppia. Fin dall'inizio. Ad esempio «disse all'ex attrice Meghan Markle che se voleva poteva continuare a recitare», le offrì la possibilità di avere come mentore Sophie Wessex e nel giugno 2018 la fece debuttare nel suo primo royal engagement: un viaggio ufficiale a Chester proprio in compagnia della regina.

Non solo: Sua Maestà offrì ai Sussex «una proprietà da due milioni di dollari a Windsor; gli offrì titoli e gioielli». Ai duchi, tuttavia, «nulla sembrava abbastanza»: «Erano così intenzionati a lasciare la famiglia reale che niente avrebbe potuto convincerli a restare». E infatti nell'aprile 2020 la famosa Megxit, l'addio dei Sussex alla royal family, divenne ufficiale.

[…] E da laggiù non hanno mai smesso di lanciare strali avvelenati contro gli augusti parenti. Vista la situazione, sostengono tanti osservatori britannici, per i Sussex sarebbe stato «onorevole» rinunciare ai titoli di loro volontà. Non è successo. Evidentemente l'idea di ritrovarsi «declassati» a cittadini qualsiasi - il signore e la signora Windsor - a Harry e Meghan non piace affatto.

