“RENÉ CLÉMENT VOLEVA VENIRE A LETTO CON ME PER CAPIRE COME FOSSERO I MIEI ORGASMI” – JANE FONDA FA UNA RIVELAZIONE PICCANTINA SUL REGISTA DI “CRISANTEMI PER UN DELITTO” CHE LE AVREBBE FATTO LA PROPOSTA INDECENTE PRIMA DI DARLE LA PARTE: “IL MIO PERSONAGGIO DOVEVA AVERE UN ORGASMO NEL FILM. MI FECE LA PROPOSTA IN FRANCESE E IO FECI FINTA DI NON AVER CAPITO. PROSEGUÌ A CHIEDERMELO PER UN ALTRO PO’ E IO…”

Estratto dell'articolo di Ivan Marra per www.cinema.everyeye.it

jane fonda

Di proposte "particolari" immaginiamo ne vengano fatte un bel po' in quel di Hollywood: una con l'esperienza di Jane Fonda deve dunque averne ricevute parecchie, come confermano le parole dell'attrice di Barbarella che proprio in queste ore ha reso pubblico un aneddoto inerente al regista francese René Clément.

[…] Fonda ha infatti raccontato durante un'ospitata in TV di aver ricevuto delle avance piuttosto esplicite […]

"Voleva che andassi a letto con lui perché il mio personaggio doveva avere un orgasmo nel film e lui quindi aveva bisogno di capire come fossero i miei orgasmi, ma me lo chiese in francese e quindi feci finta di non aver capito" ha raccontato una Jane Fonda in bilico tra il divertito e l'imbarazzato.

rene clement 4

La cosa, comunque, non finì lì: "Quel genere di roba proseguì per un altro po' e io continuai a rifiutare. Ma ebbi la parte in ogni caso, e dopo quegli episodi si comportò comunque molto bene con me" ha quindi concluso Fonda. [...]

jane fonda in paco rabanne jane fonda 6 jane fonda 3 rene clement 3 rene clement 1 anita pallenberg jane fonda in barbarella rene clement 2 jane fonda 4 jane fonda. jane fnoda jane fonda 5 jane fonda anita pallenberg jane fonda in barbarella jane fonda al ballo delle debuttanti di vienna