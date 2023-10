UNA “REPUBBLICA” DIVISA SUI ROLEX - NEL GIORNALONE DELLA SINISTRA FRANCESCO MERLO DIFENDE IL GOSSIP SU TOTTI E ILARY: “I LORO ROLEX RACCONTANO L'ITALIA. PRIMA DELLA SEPARAZIONE FURONO CELEBRATI COME UNA COPPIA DI GENEROSI EROI ROMANTICI, L'ULTIMO BENE-RIFUGIO DI UNA ROMA CHE SOLO GRAZIE A LORO NON ERA BELLA E PERDUTA COME LA PATRIA DEL NABUCCO. DOBBIAMO AI ROLEX UN BAGNO DI REALTÀ” - MA MICHELE SERRA SOGNA L’ALGORITMO PERFETTO CHE OSCURI IN VIA DEFINITIVA "GLI ARGOMENTI CHE GLI FANNO VENIRE L'ORTICARIA"...

Lettera a Francesco Merlo per la Repubblica

Caro Merlo,

francesco totti e ilary balsi - la guerra dei rolex e lo spot esselunga - vignetta by osho

perché tanto spazio agli orologi di quei due sciocchi (pro debita reverentia)? A noi romani non ce ne frega niente. C'è una coppia di milionari con un unico problema che confina con la loro sottocultura.

Giampaolo Perotti — Roma

La risposta di Merlo

Non è vero. Il normale pettegolezzo popolare e la modica e giusta quantità di prurito gossiparo informano, spiegano, rimandano e arricchiscono l'informazione. Lei del resto è libero di leggere gli altri articoli e di non seguire le figurine della società in vista. Certo, queste non sono le liti di Walter Chiari e Ava Gardner che fecero impazzire l'Italia, quando il grande attore fece a pugni con i paparazzi. Lì c'era un Olimpo dove stavano i divi da ammirare, applaudire e raccontare, e ormai non ci sono divinità ma surrogati, ninfe in luogo di Diana cacciatrice e di Venere.

FRANCESCO MERLO

Non c'è neppure il mantello di Natasha che diventa contadina danzando con Andrej. Qui la principessa non riesce ad essere regale e il blasone del cavaliere è fatto di sguaiataggine. E però i loro Rolex raccontano l'Italia. Pensi che prima della separazione furono celebrati da un'informazione, quella sì drogata di sottocultura, come una coppia di generosi eroi romantici, l'ultimo bene-rifugio di una Roma che solo grazie a loro non era bella e perduta come la Patria del Nabucco. Dobbiamo ai Rolex un bagno di realtà.

ILARY BLASI ROLEX

L'ALGORITMO DEI MIEI SOGNI

Estratto dell’articolo di Michele Serra per "la Repubblica"

Alla luce dei prodigiosi passi in avanti della tecnologia digitale, mi domando se non sia disponibile un algoritmo, molto personalizzato, al quale ognuno di noi possa affidare il compito di oscurare, in via permanente e su qualunque medium del quale si è clienti, tutte le notizie su alcuni argomenti specifici. Io per esempio, nella mia “cancel list”, metterei al primo posto ogni ulteriore informazione sui Rolex di Totti e Ilary e ogni aggiornamento sulla lite della coppia di Torino che doveva sposarsi ma poi non si è sposata, con pubblico annuncio dei tradimenti di lei (quanta eleganza!) e lite successiva sui rispettivi redditi (doppia eleganza!).

ilary blasi davanti al negozio di rolex 9

[...] In cambio, per cortesia, oscurate in via definitiva alcuni argomenti che mi fanno venire l'orticaria. Fate che finiscano automaticamente nello spam. Quindi che è molto improbabile che questo accada. Perché il nostro mondo funziona sempre per aggiunta, mai per sottrazione. E non c'è nessuna pietà per chi vorrebbe levare, dal suo cammino, almeno un poco di zavorra.

michele serra foto di bacco (3) michele serra ultima puntata che tempo che fa ilary blasi davanti al negozio di rolex 7 ilary blasi davanti al negozio di rolex 4 ilary blasi davanti al negozio di rolex 10 ilary blasi davanti al negozio di rolex 6 ilary blasi davanti al negozio di rolex 5 ilary blasi davanti al negozio di rolex 2 ilary blasi davanti al negozio di rolex 8