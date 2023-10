“E PER IL RESTO OGNUNO GIUDICHI SE STESSO. CIAO PAPÀ” – È MORTO IL PADRE DI GIANLUCA GRIGNANI. A LUI IL CANTAUTORE AVEVA DEDICATO IL BRANO PRESENTATO ALL'ULTIMO SANREMO, “QUANDO TI MANCA IL FIATO” - IL RICORDO SU ISTAGRAM CON UNA FOTO DA BAMBINO INSIEME AL GENITORE CON UNA FRASE DELLA CANZONE – L'ARTISTA AVEVA RACCONTATO IL RAPPORTO DIFFICILE CON IL PADRE: “NON CI VEDEVAMO DA 15 ANNI. LA CANZONE È NATA DOPO CHE MI HA TELEFONATO PER CHIEDERMI SE SAREI ANDATO AL SUO FUNERALE…” – VIDEO

Estratto dell'articolo di www.ansa.it

il post di gianluca grignani per la morte del padre

È morto il padre di Gianluca Grignani. Lo rende noto lo stesso cantautore che lo saluta con un post su Instagram e un passaggio tratto dal brano dedicato proprio al papà, presentato durante il Festival di Sanremo 2023, "Quando ti manca il fiato". Grignani scrive: "E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà".

Una canzone struggente e intima, quello proposta al festival, in cui Grignani aveva raccontato il difficile rapporto con il padre. "È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre - aveva raccontato in occasione l'artista dell'esibizione a Sanremo - e che dopo anni mi chiedeva se sarei andato al suo funerale. Poi l'ho lasciata e ripresa più volte. Qualche tempo fa l'avevo anche già presentata a un festival, ma poi la ritirai perché non ero pronto".

gianluca grignani a domenica in 1

La canzone recita: "Mio padre tornava la sera. Ed era forte quando era in vena. Questo lo ricordo bene. Sì questo lo ricordo bene. Mio padre era uno dei tanti. Ma era il mio eroe quando mi sorrideva. Vivevamo ancora insieme. Questo lo ricordo bene. E poi… non ricordo più. Dopo vent'anni dalla terra dei ricordi. Mi chiamano. (Mi chiamano). Spaccando in due il silenzio. Con uno squillo del telefono". E ancora... "Ciao papà o addio papà io ti perdono, le mie lacrime sono sincere ma c'è chi non lo farà, tu accettala la verità e in mezzo a chi finge cordoglio sarò il tuo orgoglio". […]

