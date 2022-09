“I RIBELLI HANNO ASSALTATO LA MISSIONE, SUOR MARIA E’ STATA UCCISA E I SOPRAVVISSUTI SONO IN FUGA” – A CHIPENE, IN MOZAMBICO, UN TERRIBILE ATTACCO TERRORISTICO NEL CUORE DELLA NOTTE E’ COSTATO LA VITA A MARIA DE COPPI, SUORA ITALIANA DI VITTORIO VENETO – GLI ALTRI DUE MISSIONARI SONO RIUSCITI A SALVARSI LA VITA E ORA SONO IN FUGA VERSO NACALA - VIDEO

Da www.corriere.it

SUOR MARIA DE COPPI 2

Due sacerdoti friulani, don Lorenzo Vignandel e don Lorenzo Fabbro, sono sopravvissuti a un attentato in una missione nella città di Chipene, nel nord del Mozambico, in cui è stata uccisa una suora comboniana di Vittorio Veneto (Treviso). Ne dà notizia su Facebook il Centro missionario Concordia-Pordenone. «Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio - scrive il centro -. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è stata uccisa durante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala».

SUOR MARIA DE COPPI 1

Le notizie su quanto accaduto si sono susseguite con qualche incertezza, ma dopo qualche ora è arrivata la conferma che una suora italiana, Maria De Coppi, è rimasta uccisa nell’attacco. Nella missione vivevano quattro religiose. Altri due missionari fidei donum, della diocesi di Pordenone, stanno in una comunità a poca distanza, che a loro volta avevano inviato nella notte messaggi che lasciavano temere il peggio per un attacco terroristico.

SUOR MARIA DE COPPI

Il comunicato delle comboniane proseguiva così: «Le notizie riguardanti le sorelle lì presenti sono incerte e durante la notte non è stato possibile raggiungere il luogo per averne più precise. L’unica sorella con la quale abbiamo avuto contatto è suor Eleonora Reboldi, scappata in foresta con alcune ragazze… Siamo preoccupate per suor Angeles López Hernández e suor Maria De Coppi perché non siamo sicure come stiano». Poi la triste notizia della morte di suor Maria