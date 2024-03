18 mar 2024 16:06

“LA RICHIESTA DI CONDANNA? ERA SCONTATA” – GIANFRANCO FINI, IMPUTATO NEL PROCESSO SULLA CASA DI MONTECARLO, COMMENTA LA RICHIESTA DI 8 ANNI DA PARTE DELLA PROCURA: “CONTINUO AD AVERE FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA E CIÒ IN RAGIONE DELLA MIA COMPLETA ESTRANEITÀ RISPETTO A QUANTO ADDEBITATOMI” – L'AVVOCATURA DELLO STATO CHIEDE L'ASSOLUZIONE PER L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA – LA COMPAGNA, ELISABETTA TULLIANI, L’HA DIFESO IN AULA: “GLI HO NASCOSTO LA VOLONTÀ DI MIO FRATELLO DI COMPRARE L’ABITAZIONE. NON GLI HO MAI DETTO LA PROVENIENZA DI QUEL DENARO…”