“RIDEVANO E SCHERZAVANO. HANNO DETTO: ‘HAI VISTO CHE BOTTA’”? – PARLA IL TESTIMONE CHE HA FATTO ARRESTARE ALEX BAIOCCO, IL 24ENNE CHE, INSIEME A DUE ALTRE PERSONE, HA TESO UN CAVO D'ACCIAIO AD ALTEZZA UOMO PER STRADA, A MILANO – IL 26ENNE, RESIDENTE IN ZONA, HA VISTO UNA MACCHINA COLPIRE IL FILO E HA CHIAMATO I CARABINIERI – QUANDO I MILITARI L'HANNO FERMATO, BAIOCCO HA CONFESSATO: “HO FATTO UNA CAZZATA PER GIOCO". GLI ALTRI DUE COMPLICI SONO ANCORA RICERCATI- VIDEO

Estratto dell’articolo di Matteo Castagnoli per www.corriere.it

cavo di acciaio teso in strada a milano 6

In strada ci sono ancora i segni della follia notturna: da un lato un palo stradale con tre cartelli è piegato; dall’altro un tronco porta l’incisione del cavo d’acciaio che il 24enne milanese Alex Baiocco, insieme ad altri due complici poi fuggiti, ha teso in mezzo alle due corsie di viale Toscana, sulla circonvallazione sud di Milano, in direzione est. Un «gioco» fatto perché «mi annoiavo e volevo divertirmi» su una delle arterie più trafficate della città tra auto, moto e autobus. Che avrebbero potuto centrare qualcuno.

cavo di acciaio teso in strada a milano 5

Com’è anche successo a una macchina intorno alle 2.30 nella notte tra mercoledì e giovedì, pochi minuti dopo che i tre avevano appeso il «cavo-trappola» a 140 centimetri d’altezza. L’auto l’ha colpito, fermandosi un centinaio di metri dopo, in mezzo a un incrocio. Per poi ripartire.

cavo di acciaio teso in strada a milano 7

«I ragazzi hanno teso il cavo e si sono allontanati. Sono ritornati dopo l’impatto: “Hai visto che botta?” dicevano. Alla fine sono andati via ridendo e scherzando», racconta il testimone, un 26enne di Caserta, a Milano per lavoro. Ha sentito dei rumori provenire dalla strada. S’è affacciato alla finestra e ha urlato per farli smettere. Poi ha chiamato il 112 evitando che altri cadessero in quella trappola. «C’era anche uno scooter che stava arrivando, per fortuna ha girato a destra: non voglio immaginare cosa sarebbe successo».

cavo di acciaio teso in strada a milano 3

[…]. I carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati alle 2.38, tre minuti dall’allarme, trovando il cavo ancora teso […]Mentre alcuni militari liberavano la strada, […] altri hanno cercato i responsabili. Baiocco […] è stato rintracciato distante 600 metri da viale Toscana, sulla strada di casa, ai confini del centro. Il 24enne, con precedenti di polizia, ha confessato una volta che gli hanno mostrato il cavo, uno di quelli edili da cantiere: «Ho fatto una ca...ta per gioco». I carabinieri l’hanno quindi fermato con l’accusa di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. Tra l’altro, non giustificando dove avesse preso il cavo è stato anche accusato di ricettazione.

cavo di acciaio teso in strada a milano 2

«Vista la gravità del fatto», giovedì mattina il pm di turno Enrico Pavone ha disposto l’arresto del 24enne, portato al carcere di San Vittore in attesa della convalida da parte del gip. Intanto proseguono le indagini per dare un volto agli altri due complici, che Baiocco ha detto di aver conosciuto sui social non sapendone i nomi. […]

ARTICOLI CORRELATI

cavo di acciaio CAVO DI ACCIAIO TESO PER STRADA A MILANO cavo di acciaio teso in strada a milano 1 CAVO DI ACCIAIO TESO PER STRADA A MILANO cavo di acciaio teso in strada a milano 4