1. HARRY, 'WILLIAM CE L'AVEVA CON MEGHAN, IO L'HO DIFESA'

(ANSA) - "William aveva dei problemi con mia moglie che non erano basati sulla realtà". Lo ha detto il principe Harry in un'intervista al programma '60 minutes' andata in onda sul canale americano Cbs raccontando della lite che ha avuto con suo fratello, riportata nel libro di memorie 'Spare, la riserva', ed emersa qualche giorno fa.

"Io stavo difendendo mia moglie e lui la stava attaccando anche se lei non era presente. Ci siamo spostati da una stanza alla cucina. Lui ha cominciato a urlare, io anche ho urlato. Non è stato un bel momento. Alla fine lui ha perso la pazienza e mi ha buttato a terra", ha raccontato il secondogenito di Diana e re Carlo ribadendo che poi William gli ha chiesto scusa.

2. HARRY ACCUSA I PAPARAZZI, RESPONSABILI DELLA MORTE DI DIANA

(ANSA) - Nel tunnel dell'Alma a Parigi, dove Lady Diana è morta nell'agosto del 1997, "non c'era alcun pericolo che qualcuno potesse perdere il controlo di un'auto anche dopo aver bevuto un drink o due a meno che non si fosse completamente accecati". Lo sostiene il pricnipe Harry in un'intervista alla tv britannica Itv news implicando che siano stati i paparazzi all'inseguimento della madre a causare l'incidente mortale.

"Le persone che ne erano principalmente responsabili, se la sono cavata tutte", ha attaccato il principe che nel suo libro di memorie 'Spare', la 'riserva', rivela di essere voluto tornare sul luogo della morte di Lady Diana e di averlo attraversata alla stessa velocità dell'auto di sua madre.

"Ho sempre immaginato che il tunnel fosse un passaggio infido, pericoloso, ma era solo un tunnel corto, senza passaggi strani", ha detto. Alla domanda su che cosa sarebbe successo se i paparazzi non avessero inseguito l'auto della madre ha risposto: "Sarebbe andata diversamente".

3. HARRY, A PALAZZO C'ERA LA SFIDA KATE CONTRO MEGHAN

(ANSA) - Il principe Harry e Meghan Markle sono stati percepiti dal Palazzo come due persone che potessero "portare via le luci della ribalta degli altri e questo ha creato problemi nei rapporti soprattutto con William e Kate".

Lo ha detto il secondogenito di Carlo e Diana in un'intervista alla tv britannica Itv, trasmessa questa sera nel Regno Unito. "Ho sempre sperato che noi quattro andassimo d'accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Meghan conto Kate", ha rivelato Harry che sta pubblicizzando da settimane il suo libro di memorie, 'Spare'. Nell'intervista di 95 minuti il principe ha anche ricordato i giorni in cui era il "terzo incomodo" negli impegni ufficiali e in altre uscite con William e Kate, quando il loro rapporto era molto stretto. Harry ha anche detto che se il fratello William non ha mai cercato di dissuaderlo dallo sposare Meghan, lo ha avvertito che "sarebbe stata molto dura".

4. PRINCIPE HARRY, HO PIANTO UNA VOLTA PER LA MORTE DI MIA MADRE

(ANSA) - "Ho pianto solo una volta per la morte di mia madre ed ho provato imbarazzo a camminare in mezzo alla folla, stringere mani e fare sorrisi dopo la sua morte". Lo ha rivelato il principe Harry, primogenito di Lady Diana e re Carlo, in un'intervista alla rete britannica Itv in onda questa sera nel Regno Unito.

"C'erano 50.000 bouquet di fiori per mia madre e le mani delle persone lì fuori erano bagnate dalle lacrime che avevano versato", ha raccontato il principe rammaricandosi del fatto di non essere riuscito a mostrare alcuna emozione nell'occasione della famosa camminata con il fratello William, il padre e il fratello della madre, Charles Spencer. "Tutte quelle persone sentivano di conoscere mia madre.

E le due persone che le erano più vicine, le due persone che lei amava di più al mondo sono state incapaci di mostrare emozione", ha detto nella prima di una serie di intervista che andranno in onda, anche negli Stati Uniti, da qui a mercoledì. Alle 19.30 ora americana, l'1.30 in Italia, sarà la volta del colloquio con l'anchor Anderson Cooper sulla Cvs, quindi Good Morning America lunedì mattina e martedì notte con Stephen Colbert al Late Show sulla Cbs.

5. HARRY SU MORTE REGINA, 'NON MI HANNO INVITATO SU AEREO BALMORAL'

(ANSA) - Il principe Harry non fu invitato sull'aereo che ha portato tutti i membri della famiglia reale britannica al capezzale della regina Elisabetta a Balmoral. Lo ha rivelato il secondogenito di Carlo e Diana in un'intervista al programma '60 minutes', trasmesso dalla rete televisiva americana Cbs.

“Non sono stato invitato”, ha detto il reale spiegando che quando alla fine è riuscito ad arrivare in Scozia per conto suo la sovrana era già morta. Harry ha raccontato di essersi quindi recato nella stanza dove giaceva Elisabetta. “Era nella sua camera da letto. In realtà ero davvero felice per lei. Perché aveva completato la sua vita e suo marito la stava aspettando. E ora sono sepolti insieme”, ha detto il principe. Quanto alla rottura con il padre e il fratello, con i quali “non si parla né si scambia messaggi da un po’”, Harry ha detto che “la palla ora è nelle loro mani”. “Non vedo l’ora di avere un rapporto con mio fratello, con mio padre e con altri membri della mia famiglia”.

6. LE ACCUSE DEL PRINCIPE HARRY: “CAMILLA PRIMA ERA LA CATTIVA. POI È DIVENTATA PERICOLOSA”

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

[…] È solo la prima delle quattro interviste di Harry per lanciare il suo esplosivo libro "Spare, il minore", in uscita ufficiale domani in tutto il mondo. […] l'intervista contiene ulteriori rivelazioni e commenti di Harry che scateneranno ulteriori polemiche.

Innanzitutto, il duca del Sussex dalla California rincara le accuse alla sua famiglia, in particolare modo a William e Kate: questi ultimi, oltre "a passare articoli ai tabloid contro me e mie moglie", "avrebbero stereotipizzato Meghan", chiamandola "birazziale, americana, attrice".

Insomma, secondo Harry la sua fidanzata e poi consorte "non era benvenuta nella Royal Family, che anzi ha fatto sì che andasse via. Il punto è che, come i tabloid, tutti pensavano che sarebbe scappata solo Meghan. Invece sono andato via anche io".

Non solo: nei Fab Four, ossia Harry, Meghan, William e Kate prima che litigassero, il secondogenito di Carlo e Diana sostiene di essersi sentito più volte come "una ruota di scorta". Anche l'attuale re "poteva essere un padre migliore". Harry ha ammesso di "non parlare da un po' di tempo" né con il fratello né con Carlo.

Ma il principe dichiara di peggio: "Riconciliazione? Io sono aperto, voglio bene a mio padre e mio fratello. Ma io non li riconosco più, come loro sembrano non riconoscere me. Per rifarsi la reputazione a scapito di me e Meghan, certi membri della mia famiglia sono andati a letto con il diavolo". Oltre che con il fratello William, Harry sembra avercela soprattutto un personaggio: la sua matrigna Camilla.

Nei giorni scorsi ci sono state le rivelazioni, ribadite anche stasera, che i due figli di Carlo, dopo la morte della madre Diana, chiesero all'attuale monarca di non sposare la sua amante. Oggi Harry ha aggiunto che, subito dopo questo episodio, "sono iniziati a uscire sulla stampa articoli sulle conversazioni private tra la mia matrigna e William: a parte mio fratello, solo un'altra persona poteva passare tutto alla stampa". A tal proposito, il 38enne aggiunge nella seconda intervista all'americana Cbs con Anderson Cooper: "Dopo la morte di mia madre, Camilla era la cattiva agli occhi dell'opinione pubblica, doveva riabilitare la sua immagine. Questo lo ha resa pericolosa ai miei occhi, proprio per i rapporti sempre più fitti con i tabloid".

Infine, in maniera piuttosto surreale e nonostante l'evidenza indichi il contrario, Harry ha smentito che sua moglie Meghan abbia accusato di razzismo la famiglia reale durante l'altrettanto esplosiva intervista a Oprah Winfrey due anni fa. Eppure, la duchessa del Sussex aveva parlato esplicitamente di un membro della Royal Family spaventato dal colore della pelle del suo primogenito Archie. "No", ribatte il principe, "mia moglie non ha mai parlato di razzismo. Si riferiva a certi pregiudizi, ma non al razzismo. La mia famiglia non è razzista".

