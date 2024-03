“RIFIUTAI DI FARGLI SESSO ORALE E LUI SI MASTURBÒ DA SOLO” – IL SINDACO DI NEW YORK, ERIC ADAMS, FINISCE NEL MIRINO DELL’ENNESIMA ACCUSATRICE CHE SI SVEGLIA CON TRENT’ANNI DI RITARDO – ALL’INIZIO DEGLI ANNI ’90 ADAMS AVREBBE CHIESTO FAVORI SESSUALI A LORNA BEACH-MATHURA, CHE SI ERA PRESENTATA DA LUI PER CHIEDERGLI UN AIUTO PER LA CARRIERA: LUI L’AVREBBE PORTATA IN PARCHEGGIO DOVE L’AVREBBE MOLESTATA E…

(ANSA) - Il sindaco di New York è un "predatore" che, negli anni '90, chiese "favori sessuali" a Lorna Beach-Mathura: quando lei gli chiese aiuto per la sua carriera, Eric Adams la portò in un parcheggio e le chiese in cambio del sesso orale. La donna rifiutò e Adams "si masturbò da solo". A raccontare nel dettaglio l'incidente - riporta il New York Post - è la stessa Lorna Beach-Mathura in nuovi documenti depositati in tribunale che fanno seguito alla sua denuncia di alcun mesi fa, in cui aveva accusato il sindaco della Grande Mela di molestie.

La ricostruzione dettagliata rischia di alimentare ancora di più le critiche ad Adams, già al centro di una bufera per la gestione dell'emergenza migranti. La donna aveva depositato l'accusa in novembre e Adams aveva subito seccamente respinto. "Non è vero, non è mai accaduto", aveva allora detto il sindaco. Adams "non conosce questa persona. E se l'ha incontrata non si ricorda. In ogni caso non farebbe mai male a nessuno", avevano precisato dal consiglio comunale "negando vigorosamente".

