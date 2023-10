“IL RIGASSIFICATORE NON SERVE A NULLA” - FABIO FAZIO, DI ORIGINI SAVONESI, SCENDE IN CAMPO CONTRO IL PROGETTO DI RIGASSIFICATORE DAVANTI ALLA COSTA DELLA CITTA’ LIGURE: “NON SERVE A NULLA, IL DISSENSO UNANIME NON È DATO DA UNA QUESTIONE POLITICA, MA DI SEMPLICE BUONSENSO - PERSEVERARE CON SAREBBE INCOMPRENSIBILE E SIGNIFICHEREBBE ANDARE CONTRO LA VOCAZIONE TURISTICA DEGLI ULTIMI DECENNI”

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - "Non serve a nulla. Il dissenso unanime non è politico, ma di buonsenso". Fabio Fazio, origini savonesi, torna a tuonare contro il progetto del rigassificatore davanti alla coste del ponente ligure: "Non serve a nulla, il dissenso unanime non è dato da una questione politica, ma di semplice buonsenso" ha detto durante un'intervista in onda su Telenord realizzata da Gilberto Volpara, come copertina della prima puntata del programma Benvenuti in Liguria. "Perseverare con l'ipotesi del rigassificatore sarebbe incomprensibile - ha concluso il popolare conduttore - e significherebbe andare contro la vocazione turistica degli ultimi decenni costruita a Savona".

