“IL RISCHIO CHE IL NATALE FACCIA CRESCERE I CONTAGI C’È” – ANCHE FABRIZIO PREGLIASCO VESTE I PANNI DEL GRINCH: “CI POTREBBE ESSERE UNA SORTA DI ONDA, LA CUI INTENSITÀ DIPENDERÀ DA COME CI COMPORTEREMO . IL TAMPONE VA CONSIDERATO UNO STRUMENTO DI RASSICURAZIONE MA NON VA PERCEPITO COME ‘LIBERI TUTTI’…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

“Il numero dei morti di ieri ha rimarcato l'importanza dell' esser molto attenti. Purtroppo il parametro del numero dei morti sarà l'ultimo a migliorare, c'è per fortuna, però, una riduzione dei ricoveri e le terapie intensive sono in miglioramento”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il virologo Fabrizio Pregliasco. Come vede potrebbe evolvere la situazione durante le feste? «Il rischio che il natale faccia crescere un po' in contagi c'è, dipende da noi. Ci potrebbe esser una sorta di onda, la cui intensità dipenderà da come ci comporteremo».

Fare un tampone prima di incontrare i famigliari può esser d'aiuto? “Il tampone va considerato come un utile strumento di rassicurazione ma non come modo per poi percepire un 'liberi tutti' o avere una patente di sicurezza». Chi ha già avuto il Covid dovrebbe comunque vaccinarsi? «Come per altre vaccinazioni, la vaccinazione può esser eseguita anche su chi ha già avuto Covid, anzi può avere effetto 'booster', come diciamo noi, e aumentarne l'efficacia».

