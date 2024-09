30 set 2024 08:36

“IL RISPETTO È IL VALORE FONDAMENTALE ALLA BASE DELLO SPORT E DELLA VITA. SE NON CE L'HAI, PUOI ANCHE AVER VINTO LE OLIMPIADI, MA PER ME VALI ZERO” - MATTEO GIUNTA, MARITO DI FEDERICA PALLEGRINI, RISPONDE AL CAMPIONE OLIMPICO THOMAS CECCON CHE AVEVA SVELENATO SULLA NUOTATRICE (“PER ME NON RAPPRESENTA NIENTE. L'HO AMMIRATA COME SPORTIVA. PER IL RESTO, SINCERAMENTE, NO")