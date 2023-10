NETANYAHU, LA RISPOSTA AD HAMAS CAMBIERÀ IL MEDIO ORIENTE ++

(ANSA) - La risposta di Israele all'attacco di Hamas da Gaza "cambierà il Medio Oriente". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando i sindaci delle cittadine israeliane a ridosso della Striscia. "Lo Stato - ha aggiunto - non lascerà nulla di intentato per aiutarvi".

(ANSA) - "Dobbiamo entrare a Gaza". Lo ha detto - secondo quanto riporta Axios citando fonti israeliane e americane - il premier Benyamin Netanyahu a Joe Biden nel corso del colloquio telefonico di domenica. "Dobbiamo andare dentro. Non possiamo trattare ora", avrebbe detto Netanyahu a Biden che gli chiedeva degli ostaggi. Il presidente americano non avrebbe cercato di convincerlo a non procedere e gli avrebbe chiesto del possibile secondo fronte al confine fra Israele e Libano. Netanyahu gli ha risposto che il fronte libanese è motivo di preoccupazione e Israele si sta preparando, ma non c'è altra scelta che rispondere con forza a Gaza. (ANSA). DRZ 2023-10-09 16:54 XAI23282008718_SXA_QBXB_CMS_RPSC

La tv al Manar degli Hezbollah libanesi smentisce la notizia, diffusa in precedenza da media sauditi, circa il lancio di razzi dal sud del Libano verso Israele.

Hezbollah ha smentito di esser dietro al tentativo di uomini armati di infiltrarsi dal sud del Libano verso Israele. Citato dai media libanesi, una fonte del Partito di Dio ha affermato: «Hezbollah non è coinvolto in alcuna operazione contro Israele».

L'esercito ha ucciso i sospetti che si erano infiltrati dal Libano in territorio israeliano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che i soldati stanno ancora setacciando la zona e che elicotteri stanno «colpendo nell'area».

Le forze aeree israeliane hanno colpito, in particolare, alcuni edifici nella città libanese di Dhahira, che sono rimasti distrutti nell'attacco. L'artiglieria ha inoltre bombardato diverse postazioni di osservazione nei pressi delle città libanesi di Al-Dahahira, Yarin, Marwahin e Aita Al-Shaab.

Dopo la risposta israeliana agli attacchi dal Sud del Libano, i militari italiani della missione Onu di Unifil sono entrati al riparo nei bunker delle proprie basi a scopo precauzionale. La procedura, a quanto si apprende, è avvenuta su disposizione della autorità militari del Comando di Unifil. Secondo quanto riferito, si sentono colpi di artiglieria lontani dall'area di responsabilità italiana. Anche le truppe che in quel momento facevano pattugliamento sono riparate nella prima base utile a loro disposizione.

La presidente del Consiglio auspica «un rapido decremento del conflitto, evitando un allargamento che avrebbe conseguenze incalcolabili per tutta l'area». È quanto affermato dalla stessa premier, come riferisce Palazzo Chigi, «in una conversazione telefonica con il Primo Ministro della Repubblica libanese, Najib Mikati», in cui «sono stati affrontati gli ultimi sviluppi nella regione, con particolare riferimento al conflitto in corso in Israele».

L'Ue ha deciso la «sospensione immediata» dei pagamenti destinati alla popolazione palestinese in attesa del riesame dei programmi di assistenza già messi in campo per un totale di 691 milioni di euro. Lo ha annunciato il commissario Ue all'Allargamento Oliver Varhelyi. «La portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Le cose non possono andare come andavano di solito», ha sottolineato.

