“PER ROCCO È CONCORRENZA SLEALE, È IL CROLLO DEL PORNO D'AUTORE” - GIANLUCA NICOLETTI SULLA STRANA CONVERGENZA ROCCELLA-SIFFREDI CONTRO I VIDEO HARD ONLINE ACCESSIBILI AI MINORI: “LA MINISTRA È GIUSTIFICATA NEL NON SAPERE CHE UNA DELLE INVENZIONI PIÙ MEMORABILI DI ROCCO FU LA CELEBERRIMA ‘TOILET FUCK’, IN CUI PRENDE DA DIETRO LA PARTNER, LE INFILA LA TESTA NEL WATER E TIRA LO SCIACQUONE” – “QUALCOSA POTREBBE CAMBIARE SE QUALCUNO SPIEGASSE A SCUOLA CHE LE AMMUCCHIATE SONO SOLO FICTION, FAVOLE PER ADULTI ALLA STREGUA DEI FILM DI ZOMBIE”

Estratto dell’articolo di Gianluca Nicoletti per “La Stampa”

La claustrale immagine ufficiale della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità sta circolando ovunque, accoppiata al sorriso sornione dell'obelisco d'Italia Rocco Siffredi.

«Anche Rocco è d'accordo con me sullo stop della pornografia ai minori», ha dichiarato fiera Eugenia Roccella, come se fosse una sua vittoria personale.

Quasi lei fosse Cappuccetto Rosso che ha fatto ravvedere il Lupo Cattivo. È proprio il mondo a rovescio.

Naturalmente è Rocco ad essersela pappata, giocandosi pro domo sua la surreale associazione tra gli stupri di gruppo consumati da minorenni e la pornografia on line. Che poi alla fine è l'unica a esistere; cassette e dvd del genere zozzone si trovano oramai solo nelle bancarelle dell'usato, per auto sollazzi umbratili di attempati umarells, cocciutamente luddisti.

Ho raccontato ieri proprio su La Stampa la storia, di una macelleria di gruppo ai danni di una giovane donna avvenuta a Mazzarino nel 1988, tra i 15 suoi aguzzini ben 11 erano minorenni. Al tempo per vedere immagini che si avvicinassero al porno bisognava avventurarsi nei cinemini a luci rosse e i ragazzini nemmeno potevano entrare.

Lo schema dei tanti maschi contro una donna era anche allora una parte nascosta, però silenziosamente tollerata, della cultura in cui erano cresciuti. È chiaro che se si presentano a distanza di pochi giorni due casi simili a questo schema base qualcosa bisogna pur dire, la maniera più semplice per tirarsi fuori da ogni corresponsabilità è sicuramente ipotizzare che la colpa sia attribuibile alla disgregazione dei modelli familiari tradizionali, alla sessualizzazione della società, alla caduta dei valori, in sintesi al dilagare della pornografia in Internet.

In questo smisurato contenitore di milioni di corpi aggrovigliati chiaramente esiste anche la categoria dello stupro di gruppo (rape, rough sex, brutal fucking, teen forced) o l'ammucchiata asimmetrica (gang bang, bukkake). È chiaro che tutto questo per Rocco Siffredi rappresenti concorrenza sleale. È il crollo del mercato del porno d'autore, di cui è stato per anni un onestissimo imprenditore e gloria nazionale nel mondo.

La ministra Roccella ha detto che lo ringrazierà in privato per l'adesione alla sua iniziativa, è giustificata nel non sapere che una delle invenzioni più epicamente memorabili di Rocco fu la celeberrima "toilet fuck", in cui prende da dietro la partner Sidonie Lavour, le infila la testa nel water e tira lo sciacquone. Forse nemmeno ha seguito le recenti ampie cronache sulla giovanissima Maria Sofia Federico, che allo scoccare dei 18 anni è corsa ad arruolarsi nella "Siffredi Hard Academy" prima vera università del porno, diventandone la star. Va tutto bene, guai a chi fa del moralismo, però risparmiamoci di far passare un attacco alla concorrenza sleale per una battaglia a difesa della dignità della donna.

Interroghiamoci pure, come da più parti si chiede, su quello che offriamo ai nostri ragazzi, smettiamo però di pensare che il gigantesco flusso produttivo di pornografia di ogni tipo possa essere "tecnicamente" interdetto ai più giovani. Ci arriveranno sempre, ci arriveranno comunque ed è impensabile che si possa tornare ai tempi felici in cui il massimo supporto onirico all'autoerotismo maschile era il catalogo del Postalmarket, nelle consuntissime pagine degli articoli "intimo femminile".

[…] Forse qualcosa potrebbe cambiare se a quei ragazzini qualcuno si fosse preso la briga di spiegare a scuola che le ammucchiate, che trovano a bizzeffe in rete, sono solo fiction, irrealtà, favole per adulti alla stregua dei film di zombie o di super eroi. Le donne non lo sognano per niente. Non ci sono altre soluzioni immediate al riemergere ciclico della tribalità dei maschi, a meno che qualcuno spieghi loro da piccoli, in modo credibile, che civilizzarsi è faticoso, ma potrebbe dare veramente grandi soddisfazioni.

