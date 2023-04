“ROMA È INVASA DALLA DROGA E LE ARMI SONO SEMPRE PIÙ DIFFUSE” – LA CAPITALE È PEGGIO DI MEDELLIN! SENTITE COSA RACCONTA IL QUESTORE, CARMINE BELFIORE: “NEGLI ULTIMI TRE MESI ABBIAMO SEQUESTRATO 80 CHILI DI COCAINA E UNA TONNELLATA TRA HASHISH E MARIJUANA. C'È UNA GRANDISSIMA RICHIESTA E DI CONSEGUENZA UN’OFFERTA. GLI ULTIMI OMICIDI E GAMBIZZAZIONI HANNO UNA VALENZA CRIMINALE SIGNIFICATIVA"

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

il questore carmine belfiore

«La Capitale è invasa dalla droga: c'è una grandissima richiesta e di conseguenza una variegata offerta. Poi riscontriamo una maggiore facilità a ricorrere all'uso delle armi, sempre più diffuse in città». Questo binomio spiega, secondo il questore di Roma Carmine Belfiore, l'escalation di omicidi, tentati omicidi, gambizzazioni, sequestri di persona. […]

Quali sono le cause di questa scia di sangue? Si è rotta la pax mafiosa?

«I fatti delittuosi ci sono stati e sono stati brutti, sotto tutti i punti di vista, al di là dell'aspetto cruento in se stesso. Però questi episodi nella quasi totalità, tranne gli ultimi, non sono legati tra di loro. Sono molto spesso fatti estemporanei.

il questore carmine belfiore

Mi riferisco alle tre prostitute uccise, alle quattro donne che stavano partecipando a una riunione di condominio, all'avvocatessa che aveva deciso di interrompere la relazione con l'ex fidanzato o ai due soci che avevano avuto contrasti nella gestione dei locali. Purtroppo questi sono episodi imprevedibili, perché non si può sapere cosa passa nella testa delle persone. Gli ultimi episodi, invece, mi riferisco ad alcune gambizzazioni e alcuni omicidi, sembrerebbero avere una valenza criminale significativa. […]».

La droga che ruolo ha in questo scenario?

DROGA SEQUESTRATA A ROMA

«Cruciale. Ci imbattiamo in tutti i tipi di sostanze stupefacenti. Negli ultimi tre mesi abbiamo sequestrato 80 chili di cocaina, solo in via preventiva, e una tonnellata tra hashish e marijuana, a cui si aggiungono i continui sequestri di droghe sintetiche e quelli, meno frequenti, di eroina. […] Di certo se c'è un'ampia offerta, significa che c'è una grandissima domanda. Ma qui si entra in un problema sociologico, che ci dovrebbe far riflettere. […]».

ROMA - MOVIDA E DROGA A SAN LORENZO

C'è una maggiore disponibilità di armi in città, come testimonia la scoperta di arsenali clandestini e laboratori per la fabbricazione di pistole e silenziatori. Da dove provengono?

«La quasi totalità è frutto di furti in abitazioni, verificatisi anche negli anni passati. Nel nostro Paese è facile detenere in casa armi, anche se magari non sono custodite nel modo giusto. Così, quando vengono rubate, finiscono nel circuito clandestino. […]».

A proposito dei furti in abitazione, si riscontra un aumento dei casi, specie quelli che vedono gli anziani come vittime.

«I furti ci sono, ma la risposta delle attività di polizia è costante e gli arresti quotidiani. Quello che ci preoccupa sono le truffe agli anziani: un reato davvero fastidioso perché va a colpire una fascia debolissima della società, priva di qualsiasi capacità di difesa. […]».

rissa a roma con la polizia

Sul fronte delle occupazioni, state procedendo con gli sgomberi? In Campidoglio c'è fermento per la discussione del "piano casa" e si è parlato anche del rischio di pressioni sulla Giunta da parte dei movimenti "per il diritto all'abitare".

polizia

«La problematica delle occupazioni abusive a Roma è datata. Ma i movimenti sono vivi e vegeti: pronti a scendere in piazza ogni qualvolta si paventa una decisione o un'iniziativa a loro non gradita. Però noi, anche su direttiva del Ministro dell'Interno e del Capo della polizia, procediamo in maniera sistemica con il piano sgomberi e ne eseguiamo anche due a settimana […] ».

ROMA, PUSHER ARRESTATO DALLA POLIZIA A SAN BASILIO