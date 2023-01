“A ROMA MANCANO I VIGILI, MA IL COMUNE LI USA PER SCORTARE I MANESKIN” – IL LEGHISTA FABRIZIO SANTORI ALL’ATTACCO DI GUALTIERI DOPO CHE IL GRUPPO HA SFILATO PER LE STRADE DELLA CAPITALE SCORTATO DALLE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE – “CHIEDEREMO AL COMANDO SE I MANESKIN HANNO PAGATO IL SERVIZIO O È STATA UNA GENTILE CONCESSIONE DEL SINDACO DI ROMA” – COSA DICONO I VIGILI URBANI? IL CAMPIDOGLIO NON HA ANCORA FATTO CHIAREZZA…

I Maneskin arrivano a Roma e viaggiano per le strade della Capitale in Cadillac, scortati dalla Poliza Locale. Un episodio che non è passato inosservato al capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che in una nota ha espresso le sue perplessità: «A Roma - scrive - sfilano i Maneskin scortati dalla Polizia Locale mentre il Corpo è in grave sofferenza di organico.

Le carenze di controlli e gli ormai limitati interventi sul territorio, e in tutte le molteplici attività di competenza della Polizia Locale, a partire dalla viabilità, hanno avuto con il "matrimonio musicale" del famoso gruppo rock italiano la loro ennesima occasione di tornare alla ribalta».

«Il sindaco Gualtieri - continua Santori - mentre le auto di servizio sono impegnate a scortare cantanti, continua a ignorare la preoccupante mancanza di personale nel Corpo. Una situazione che sta minando la sicurezza dell’intera città, con cittadini che attendono per ore in mezzo alla strada, creando anche pericolo e intralcio agli altri utenti, pattuglie chiamate per gli incidenti che non arrivano, guidatori vessati doppie file continue, contornati di parcheggiatori abusivi e lavavetri.

Nel frattempo chiederemo al Comando se i Maneskin hanno pagato il servizio o è stata una gentile concessione del Sindaco di Roma». Al momento il Campidoglio non ha fatto chiarezza sull'episodio, chi sarà stato a dirottare gli agenti?

