“C’È 'CHICCA' IN TUTTE LE CANZONI DI DE GREGORI” – FRANCESCO MERLO RICORDA CHICCA GOBBI, LA MOGLIE DI FRANCESCO DE GREGORI SCOMPARSA A 71 ANNI: “LA RICORDO SPIRITOSA, DISCRETA, PROFONDA, ELEGANTE. SO CHE DE GREGORI HA FATTO TUTTO CON LEI E PER LEI. ERANO UNA COPPIA DI POETI CHE ERA COPPIA OVUNQUE, PER STRADA E NEI SOGNI, UNA DI QUELLE COPPIE CHE GLI ALTRI GUARDANO CON RISPETTO INQUIETO…” – IL VIDEO DEI DUE CHE CANTANO “ANEMA E CORE”

Da “Posta e risposta” - “la Repubblica”

Caro Merlo, è morta Chicca Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori, 45 anni di matrimonio, una vita insieme sin dai banchi di scuola. Trovo che sia una grande, bellissima storia d’amore.

Francesca Banti - Pisa

Risposta di Francesco Merlo:

La ricordo spiritosa, discreta, profonda, elegante. So che Francesco De Gregori ha fatto tutto con lei e per lei, rivedo la delicatezza di uno sguardo pieno d’affetto che “molceva il core”. E non è questione di miracoli e di pensieri romantici, ma della lunga vita insieme di una coppia di poeti che era coppia ovunque, nella musica e a casa, per strada e nei sogni, una di quelle coppie che gli altri guardano con rispetto inquieto, con ammirazione stupita o con compiacimento diffidente, le coppie che non si separano perché ciascuno riempie l’altro di sé, ma non lo ingombra mai.

È l’amore coniugale del pur disordinato Montale, “ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”. E poi è arrivata la malattia, con quel pensiero che Saba per discrezione mette tra parentesi (“e non potere – come vorrei – dargli questa mia, della quale oggi ho vergogna, inutile salute”).

Aveva 71 anni: “Bellamore Bellamore / non mi lasciare / tu che non credi ai miracoli / ma li sai fare”. C’è Chicca in tutte le canzoni di De Gregori, le loro tante bellissime canzoni che sono diventate le nostre canzoni.

