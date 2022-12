“D’ACOOORDO?” – WANNA MARCHI E LA FIGLIA STEFANIA NOBILE TORNANO IN TELEVISIONE. MA QUESTA VOLTA NON VOGLIONO INCULARE NESSUNO: GIOVEDÌ SERA SU TELELOMBARDIA CONDURRANNO LA TRASMISSIONE “NATALE CON I CARCERATI”. E VENDERANNO LA TESSERA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE “NESSUNO TOCCHI CAINO” – WANNA: “IO IL CARCERE L’HO VISSUTO ED È UNA ESPERIENZA CHE NON AUGURO A NESSUNO. MA È UNA PARTE DELLA MIA VITA CHE NON POSSO E NON VOGLIO CANCELLARE” – VIDEO

Da Telelombardia

WANNA MARCHI STEFANIA NOBILE

Wanna Marchi torna in tv e questa volta lo fa per una giusta. Dopo essere stata la più grande televenditrice d’Italia se non del mondo ha deciso ti tornare per vendere cosa? Per vendere i diritti per le persone che i diritti non li hanno: i carcerati. Telelombardia annuncia il ritorno alla conduzione di un programma tv di Wanna Marchi e Stefania Nobile.

L’appuntamento è per giovedì 22 dicembre dalle 23 alle 24 con la trasmissione “Natale con i carcerati” in onda sul canale 10 del digitale in Lombardia e in streaming. Wanna Marchi televenderà la tessera annuale dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, ONG da anni attiva sul tema delle carceri e dei carcerati. Ospiti della trasmissione Sergio D’Elia, segretario di “Nessuno Tocchi Caino”, Marco Oliva conduttore di “Iceberg” su Telelombardia e Raffaello Tonon che ha partecipato ad alcuni eventi della ONG.

wanna marchi e stefania nobile 9

“Telelombardia invita Wanna Marchi e Stefania Nobile a promuovere finalmente una iniziativa solidale” – dichiara il direttore del gruppo Mediapason Fabio Ravezzani. “Dopo le polemiche e le condanne scontate in carcere le due regine delle televendite hanno accettato la proposta di promuovere una giusta causa grazie al loro talento. Telelombardia ha volentieri messo a disposizione un’ora del suo palinsesto per aiutare i carcerati a passare un Natale per quanto possibile sereno attraverso il sostegno a Nessuno Tocchi Caino. Questa trasmissione sarà anche l’occasione per il riscatto che mamma e figlia da tempo cercano” conclude Ravezzani.

WANNA MARCHI 5

“Non vedo l’ora di tornare in tv per una iniziativa cosi bella” – afferma Wanna Marchi. “Sono ancora la numero uno delle televendite e sono sicura di riuscire a convincere chi ci guarderà ad associarsi a Nessuno Tocchi Caino. Io il carcere l’ho vissuto ed è una esperienza che non auguro a nessuno. Ma è una parte della mia vita che non posso e non voglio cancellare. Ovviamente noi non guadagneremo un euro, del tesseramento si occuperà direttamente Nessuno Tocchi Caino. Ringrazio Telelombardia per la bella opportunità di beneficienza vera; vi assicuro che la mia carica e il mio entusiasmo nel televendere sarà identico a quello del primo giorno in tv” chiosa la Marchi.

wanna marchi e stefania nobile 8

“Dopo quasi dieci anni di acquistata libertà – sostiene Stefania Nobile – “abbiamo sentito il bisogno di andarci a riprendere quello che per un detenuto rimarrà sempre tra quelle mura, la dignità. Se anche dovessimo convincere una sola persona su milione che siamo cambiate avremmo vinto la nostra battaglia. Sposando la causa di Nessuno Tocchi Caino, da tempo lottiamo per difendere i diritti di chi sta dietro le sbarre senza assolutamente dimenticare le vittime dei reati”.

wanna marchi e stefania nobile 7 wanna marchi e stefania nobile wanna marchi e stefania nobile wanna marchi e stefania nobile 4 wanna marchi e stefania nobile 1 wanna marchi 3 wanna marchi e stefania nobile 2

WANNA MARCHI E LA FIGLIA wanna marchi stefania nobile wanna marchi stefania nobile stefania nobile wanna marchi wanna marchi 2 wanna marchi e stefania nobile 6 wanna marchi e stefania nobile 12

wanna marchi e stefania nobile 3 wanna marchi e stefania nobile 3 wanna marchi e stefania nobile 4 wanna marchi e stefania nobile 5