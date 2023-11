19 nov 2023 19:10

“L’AGENTE NINFOMANE DICEVA DI NON RIUSCIRE A LAVORARE SE NON FACEVA SESSO” – SCANDALO NELLA PRIGIONE DI LANTIN, IN BELGIO, DOVE ALCUNI DIPENDENTI OSSESSIONATI DALLE TROMBATE ORGANIZZAVANO ORGE, ANCHE IN ORARIO DI LAVORO – IN ALCUNI CASI LE AMMUCCHIATE SI FACEVANO A CASA DI UNO DEGLI AGENTI, IN ALTRI CASI SI SCOPAVA NELLA PRIMA STANZA LIBERA DEL CARCERE – AD ACCENDERE LE PULSIONI ERA SOPRATTUTTO UN’AGENTE NINFOMANE CHE…