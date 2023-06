“È UN’ALTRA BUFALA PER INTERFERIRE NELLE ELEZIONI” – DONALD TRUMP SI INCAZZA PER L’AUDIO, DIFFUSO DALLA CNN, CHE DIMOSTREREBBE IL TRAFUGAMENTO DI DOCUMENTI TOP SECRET, RIGUARDANTI L’IRAN, DALLA CASA BIANCA. NEL MESSAGGIO SI SENTE IL TYCOON CHE PARLA CON IL SUO STAFF E DICE: “QUESTI SONO I DOCUMENTI, ALTAMENTE RISERVATI”, IL TUTTO CONDITO DA UNA BATTUTA SU HILLARY CLINTON E L’EX ASSISTENTE HUMA ABEDIN – SECONDO L’EX PRESIDENTE, QUELLA REGISTRAZIONE LO ASSOLVE. MA NON SI CAPISCE PERCHÉ DOVREBBE…

Estratto dell’articolo di Valeria Robecco per “il Giornale”

donald trump

Un audio di circa due minuti inchioda Donald Trump e rischia di mettere una pietra tombale sulle sue speranze di tornare alla Casa Bianca. La notizia della registrazione ottenuta dalla Cnn sulle carte segrete portate a Mar-a-Lago al termine del mandato, e in particolare riguardo alcuni documenti su un potenziale attacco all’Iran, era già stata resa nota all’inizio del mese, ma l’audio diffuso ora documenta nei dettagli la conversazione che l’ex presidente americano ha sempre smentito.

«Questi sono i documenti» dice Trump parlando con il suo staff, […] e aggiunge: «Sono altamente riservati”. Poi scherza e sottolinea che Hillary Clinton avrebbe inviato le carte segrete a Anthony Weiner, l’ex marito della sua assistente Huma Abedin ed ex membro democratico del Congresso.

documenti top secret trovati dall fbi a mar a lago

«Hillary avrebbe stampato tutto, le stampava sempre le sue e-mail private» afferma ridendo una collaboratrice, e lui precisa: «No, le avrebbe mandate ad Anthony Weiner». Il dialogo fa riferimento allo scontro che l’ex presidente aveva avuto con l’allora capo di stato maggiore congiunto Mark Milley, che si opponeva all’ipotesi di attaccare l’Iran ed era preoccupato che Trump volesse scatenare un conflitto su larga scala.

DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY

Dopo essersi dichiarato non colpevole per tutti e 37 i capi di imputazione in tribunale, in un’intervista a Fox News The Donald è tornato a smentire che tra i file […] ce ne fossero alcuni legati a Teheran. «Si trattava di ritagli di giornali, riviste e articoli, potrebbero essere stati trattenuti o meno, ma non c’era niente da declassificare» ha sottolineato. […] E sul suo social Truth il tycoon (il primo ex presidente a dover rispondere di accuse federali) ripete che «questa continua caccia alle streghe è un’altra bufala per interferire nelle elezioni. Sono imbroglioni e delinquenti».

JACK SMITH

«Lo squilibrato procuratore speciale Jack Smith, lavorando col dipartimento di Giustizia e l’Fbi, ha fatto diffondere illegalmente una registrazione su di me che in realtà mi assolve» prosegue. […] sempre ieri in New Hampshire è andato in scena un duello a distanza ravvicinata - solo 60 km - tra The Donald e Ron DeSantis, il suo principale rivale alle primarie repubblicane. Per il governatore della Florida l’appuntamento era nella cittadina di Hollis, mentre Trump aveva in agenda un pranzo a Concord organizzato dal club delle donne repubblicane. […]

MELANIA E DONALD TRUMP AL PRANZO DI PASQUA A MAR-A-LAGO sostenitori di trump donald trump a new york i documenti di donald trump 2 i documenti di donald trump 1 documenti trovati a mar a lago donald trump fox