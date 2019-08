“L’AMAZZONIA HA BISOGNO DI PIÙ DELLE NOSTRE PREGHIERE” – DICAPRIO DONA 5 MILIONI DI DOLLARI PER SALVARE LA FORESTA BRASILIANA DAGLI INCENDI TRAMITE LA SUA FONDAZIONE AMBIENTALISTA. SEMPRE CHE SAPPIA DI QUALI INCENDI STIA PARLANDO, VISTO CHE APPENA TRE GIORNI FA HA CONDIVISO SUI SOCIAL UN’IMMAGINE SBAGLIATA DEI ROGHI… VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

«Tutte le tue donazioni andranno ai partner che lavorano sul campo. Senza l'Amazzonia, non possiamo tenere sotto controllo il riscaldamento della Terra. I polmoni del pianeta sono in fiamme (...) L'Amazzonia ha bisogno di più delle nostre preghiere». Sono i post di Leonardo DiCaprio su Instagram che ha invitato i follower a contribuire economicamente per la sfortunata regione.

Ma Leonardo DiCaprio è sceso in campo anche personalmente: se i Paesi del G7 hanno deciso di sbloccare un aiuto di 20 milioni di dollari contro gli incendi nella foresta brasiliana, la fondazione ambientalista Earth Alliance, che l'attore americano ha contribuito a creare, ha già sviluppato un fondo di emergenza con 5 milioni di dollari.

Lo rende noto la stessa fondazione e l'attore premio Oscar ha ritwittato il messaggio. I fondi sono destinati alle comunità indigene e ad altri partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell' Amazzonia contro la diffusione dei roghi. DiCaprio è impegnato da anni nella battaglia ecologista con la sua omonima fondazione, che ora é parte di Earth Alliance, lanciata in luglio con i filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth.

