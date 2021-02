9 feb 2021 18:43

Stefania Cigarini per "www.leggo.it" intervento di claudio strinati Claudio Strinati, già soprintendente per il Polo museale romano (1991- 2009), storico dell'arte e divulgatore tv, è oggi direttore scientifico della Fondazione mecenate Sorgente Group. Cosa pensa della riapertura dei musei sia pure senza weekend? «Tutto il bene possibile, anche da un punto di vista pratico. L'arte è nel Dna di tutti gli italiani, colti o meno colti, per noi è come l'aria» Tra le riaperture, quella del Colosseo con la mostra Pompei 79 d.C. Una storia romana claudio strinati «Una ripartenza solenne, grandiosa, di grande significato. Dobbiamo ringraziare la direttrice Alfonsina Russo». Il Mibact ha reagito alla pandemia con la fruizione on line «È ottima, la apprezzo, ma non può essere l'unica modalità. È un po' come l'eros, i video possono aiutare, ma la maggior parte della popolazione non vorrebbe che fossero aboliti sistemi di fruizione tradizionali» Riaprono i musei, ma non cinema e teatri «Auspico vivamente che li riaprano, tra l'altro è più facile mettere in sicurezza spettatori di cinema e teatro che i fruitori di una mostra. La vita è fatta di socialità e di esercizio della cultura. Le due cose devono coincidere».