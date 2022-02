“C’AT ACCIS” - A NAPOLI GLI STUDENTI SI VERSANO ADDOSSO DELLA VERNICE ROSSA DAVANTI ALLA SEDE DEL PD, COME PROTESTA PER LE MORTI DI LORENZO PARELLI E GIUSEPPE LENOCI DURANTE L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - VESTITI DA OPERAI, SI SONO SPOGLIATI E HANNO ESPOSTO UNO STRISCIONE CON LA SCRITTA “CI AVETE UCCISI” IN NAPOLETANO… - VIDEO

Da www.leggo.it

protesta degli studenti a napoli 1

Protesta choc di alcuni studenti a Napoli dopo la morte di due ragazzi durante l'alternanza scuola-lavoro e lo stage. Tre giovani manifestanti si sono versati addosso della vernice rossa davanti alla sede del Pd Campania in via Santa Brigida, nel capoluogo partenopeo: l'azione è avvenuta nel corso della manifestazione organizzata da Potere al Popolo e dagli Studenti autorganizzati campani contro l'alternanza scuola lavoro e «per un esame di Stato a misura di tutti». Altri attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta in napoletano «C'at accis» («ci avete uccisi»).

protesta degli studenti a napoli 2

I tre manifestanti, vestiti da operai, si sono spogliati di finti abiti da lavoro e hanno versato sul loro corpo della vernice rossa, «simbolo delle morti di Lorenzo e Giuseppe, i due giovani deceduti durante l'alternanza scuola-lavoro e lo stage», spiegano gli attivisti in una nota. «Il Pd - sostengono gli organizzatori - è il primo responsabile delle morti di Lorenzo e Giuseppe».

protesta degli studenti a napoli 3

In mattinata è prevista un'altra manifestazione, con corteo da piazza Garibaldi alla sede dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, organizzata da Coordinamento Kaos, Unione degli studenti Napoli, Studenti autonomi napoletani, Coordinamento studenti flegrei e Fronte della gioventù comunista.

protesta degli studenti a napoli 4

«L'alternanza scuola-lavoro utilizza giovani studentesse e studenti come forza lavoro gratuita, a discapito di qualsiasi norma di sicurezza. Questa non è la nostra idea di scuola. In particolare in un momento di emergenza come questo, la scuola deve essere strumento di crescita sociale e culturale, e non occasione di sfruttamento.

protesta degli studenti a napoli 5

In un Paese dove nel 2021 ci sono stati 1400 morti sul lavoro, lo Stato dovrebbe investire in sicurezza e non nella creazione di ulteriore precarietà. Non ci bastano le finte lacrime e l'indignazione da parte dei responsabili, vogliamo l'immediata abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e investimenti concreti sull'istruzione e l'edilizia scolastica», concludono gli attivisti di Studenti autorganizzati campani, Potere al Popolo e centro sociale Ex Opg occupato Je Sò Pazzo.

protesta degli studenti a napoli 6 protesta degli studenti a napoli 9 protesta degli studenti a napoli 8 protesta degli studenti a napoli 10 protesta degli studenti a napoli 7