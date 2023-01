“E’ UNA BUGIARDA, UNA MALATA DI MENTE CHE È ARRIVATA A DIRE CHE LE PIACEVA ESSERE STUPRATA” – DONALD TRUMP, NEL CORSO DELLA TESTIMONIANZA GIURATA, ATTACCA JEAN CARROLL, LA DONNA CHE LO ACCUSA DI AVERLA VIOLENTATA A METÀ DEGLI ANNI NOVANTA - IL GIUDICE DI NEW YORK LEWIS KAPLAN RESPINGE COME "ASSURDO" IL TENTATIVO DI TRUMP DI RESPINGERE L'AZIONE LEGALE DI JEAN CARROLL: HA RITENUTO ASSURDE LE ARGOMENTAZIONI PRESENTATE DALL’EX PRESIDENTE. COSA HA DETTO? HA AFFERMATO CHE LA DONNA “NON È IL SUO TIPO”

donald trump.

Usa: Trump attacca la donna che lo accusa di stupro, è malata

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Una bugiarda, malata di mente che è arrivata a dire che le piaceva essere stuprata. Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump nel corso della testimonianza giurata sulle accuse rivolte nei suoi confronti da E. Jean Carroll, la donna che lo accusa di averla stuprata alla metà degli anni 1990. Nella testimonianza che risale allo scorso ottobre e parzialmente resa pubblica, Trump ribadisce di non conoscere Carroll e la accusa di aver inventato la storia dello stupro. "Non la conosco. Penso sia malata, malata mentalmente", ha detto l'ex presidente arrivando a dire che Carroll nel corso di un'intervista alla Cnn ha dichiarato che le piaceva essere aggredita sessualmente.

jena carroll 2

Usa: giudice, 'assurdo' tentativo Trump di rigetto causa stupro

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Il giudice di New York Lewis Kaplan respinge come "assurdo" il tentativo di Donald Trump di respingere l'azione legale di E Jean Carroll, che ha accusato l'ex presidente di averla stuprata alla metà degli anni 1990. Kaplan ritiene che le argomentazioni presentate da Trump non hanno merito. Trump ha negato le accuse di Carroll, affermando che la donna non è il suo tipo. Dichiarazioni che hanno spinto la donna a fare causa a Trump per diffamazione.

donald trump

Multa da 1,6 mln alla Trump Organization per frode fiscale

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - La Trump Organization ha ricevuto una multa da 1,6 milioni di dollari per frode fiscale. La società è stata condannata per 17 reati tra cui associazione a delinquere e falsificazione di documenti aziendali. L'importo imposto dal giudice di New York Juan Manuel Merchan è pari al doppio delle tasse evase da alcuni dirigenti dell'azienda. Né l'ex presidente né i suoi figli erano coinvolti nel processo. L'importo della multa ha un valore più che altro simbolico ma è comunque un brutto colpo per la reputazione del tycoon.

e jean carroll 1995 jean carroll 1 jean carroll