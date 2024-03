“C’È CHI VUOLE COLPIRE KATE SCREDITANDOLA” - DICKIE ARBITER, PER ANNI PORTAVOCE DELLA REGINA ELISABETTA, A “OGGI” PARLA DI UN MISTERIOSO MISTER X CHE VUOLE ATTACCARE LA PRINCIPESSA: “ IO PENSO CHE SI TRATTI DI UNA CAMPAGNA MEDIATICA, ORCHESTRATA SUI SOCIAL MEDIA, PER SCREDITARE KATE MIDDLETON E COLPIRLA ADESSO CHE È VULNERABILE, DOPO L’OPERAZIONE SUBITA A GENNAIO. FORSE SAPPIAMO ANCHE CHI LO STA FACENDO…”

Dopo lo scandalo della foto di Kate ritoccata e le notizie incontrollate sulla situazione di Casa Windsor, il settimanale OGGI, nel numero in edicola da domani, ha intervistato Dickie Arbiter, portavoce della regina Elisabetta dal 1988 al 2000.

A suo giudizio, la storia della foto «è stata gonfiata, è una non storia. La foto è stata ritoccata, in piccoli dettagli, e allora? Non è certo la prima! Ma c’è dell’altro. Io penso che si tratti di una campagna mediatica, orchestrata sui social media, per screditare Kate Middleton e colpirla proprio adesso che è vulnerabile, dopo l’operazione subita a gennaio». Per l’ex collaboratore della regina Elisabetta c’è qualcuno che vuole diffamare Kate: «E forse sappiamo anche chi lo stia facendo».

Arbiter esclude che il Palazzo menta sulle condizioni di salute dei membri della famiglia reale: «Quando si mente, si viene sempre scoperti. Dunque, no, non lo farebbe». Ma ammette che c’è «preoccupazione» intorno alla monarchia: «Soprattutto perché sono rimasti pochi i working royals, i reali attivi. Il principe Andrea è stato licenziato, i Sussex se ne sono andati, Elisabetta e Filippo non ci sono più.

I rimanenti sono anziani». Perché allora non riaccogliere Harry e Meghan? «No, in questi anni cosa hanno fatto? Criticato la famiglia in ogni occasione». Certo re Carlo vorrebbe vicino il secondogenito, ma a condizione che «Harry chieda scusa per tutti gli attacchi», mentre «William sembra risoluto a non riconciliarsi».

il principe william e kate middleton al supermercato a windsor