“C’È UN CONCORRENTE RUSSO, NON POSSO ESIBIRMI” – LA GUERRA IRROMPE A "SANREMO JUNIOR": UNA CONCORRENTE DI 13 ANNI, DI ORIGINI UCRAINE, SI È RIFIUTATA DI CONDIVIDERE IL PALCO CON UN RUSSO – INVECE DI ESIBIRSI, LA GIOVANE CANTANTE HA LETTO UN MESSAGGIO, POI SI È ALLONTANATA… VIDEO

Estratto dell'articolo di Pietro Zampedroni per www.sanremonews.it

A Sanremo Junior, in corso in questi giorni nella Città dei Fiori, esplode il caso Russia-Ucraina. […] al centro delle polemiche è finita la partecipazione della Russia alle finali in programma dal 3 al 6 maggio al Teatro Ariston.

Partecipazione che non è passata inosservata agli occhi dell’artista ucraina che ieri, dal palco, ha annunciato la sua rinuncia all’esibizione come gesto di protesta. Invece di esibirsi, la cantante 13enne ha letto un messaggio dal contenuto chiaro: “Ho saputo che c’è un concorrente russo, mi dispiace ma non posso esibirmi”. […]

