“L’EFFETTO KATE SALVERÀ VITE UMANE” - IMPENNATA DI CONTROLLI CONTRO IL CANCRO NEL REGNO UNITO DOPO L’ANNUNCIO DELLA PRINCIPESSA KATE CHE HA RIVELATO DI AVERE UN IMPRECISATO TUMORE E DI ESSERE SOTTO CHEMIOTERAPIA: IL SUO VIDEO HA SPINTO MOLTE DONNE A PROGRAMMARE VISITE DI CONTROLLO – ERA GIÀ SUCCESSO DOPO CHE CARLO AVEVA RIVELATO DI AVERE UN CANCRO: IN QUEL CASO ERANO STATI GLI UOMINI A CORRERE DAL DOTTORE E…

(ANSA) - Impennata dei controlli contro il cancro nel Regno Unito - in particolare sul fronte della prevenzione dei tumori femminili - sulla scia del toccante video con cui la principessa di Galles Catherine, 42 anni, consorte dell'erede al trono William, ha confessato nei giorni scorsi all'opinione pubblica di essere alle prese con un tumore di natura imprecisata e sotto chemioterapia.

Lo affermano alcuni responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), ripresi oggi con evidenza da tabloid della stampa popolare quali il Daily Mirror e il Sun. I giornali citano in particolare il professor Peter Jackson, responsabile della prevenzione oncologica in seno a Nhs England, stando al quale l'esempio della principessa è destinato a "salvare vite umane".

Fino a "centinaia di migliaia", stando al Sun, che in prima esalta "la coraggiosa Kate" dedicando a questa notizia l'apertura. Mentre il Mirror titola su quello che chiama "l'effetto Kate", non senza riproporre a tutta pagina un'immagine del volto smagrito della moglie del principe William immortalata nel video con cui ha reso pubblica la sua malattia: invocando ad un tempo il rispetto della privacy dopo settimane di illazioni, attenzioni morbose sulla sua prolungata assenza dalle scene e anche deliranti teorie cospiratorie diffuse dai media o sul web, ma anche solidarietà e incoraggiamento verso tutte le persone colpite dal tumore.

Nelle settimane scorse, quando era stato il 75enne re Carlo III in persona a far sapere al Paese di essere a sua volta in cura per un cancro, dopo un precedente intervento alla prostata, l'Nhs aveva pure segnalato un boom di prenotazioni online di check-up oncologici: in quel frangente soprattutto da parte di uomini, come adesso soprattutto da parte di donne.

"Il coraggio di Kate" viene intanto apprezzato attraverso i media britannici anche da altre persone reduci da patologie oncologiche. Incluso, in un'intervista, da Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, fratello del re, che di recente ha rivelato di aver dovuto affrontare, dopo un cancro al seno superato qualche anno fa, la diagnosi di una recidiva alle pelle.

