“C’ERA GENTE PER STRADA, MA NESSUNO MI HA AIUTATO” – A FIRENZE UN 91ENNE È STATO PICCHIATO IN STRADA PER UN OROLOGIO: L’UOMO HA TENTATO DI DIFENDERSI, MA L’AGGRESSORE LO HA PRESO A SCHIAFFI, LO HA SCARAVENTATO A TERRA E GLI HA FREGATO L'OROLOGIO. L'ARZILLO VECCHIETTO HA ANCHE PROVATO A RINCORRERLO MA NESSUNO SI È FERMATO A DARGLI UNA MANO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Valentina Marotta per www.corriere.it

Quella strada la conosce bene. Chi vive nel cuore del centro storico, come lui, via degli Orti Oricellari, un lungo nastro di asfalto tra via Palazzuolo e via della Scala, la imbocca tutti i giorni. Gianpaolo Matteuzzi, 91 anni e un fisico ancora prestante per un passato da campione italiano di staffetta, non immaginava di essere aggredito da uno sconosciuto per un orologio d’oro. Ma ciò che lo ha più ferito è stata l’indifferenza dei passanti, che non sono accorsi in suo aiuto.

«Che amarezza», commenta. Ha incassato il sostegno e la collaborazione del proprietario di un hotel e di un ristoratore: gli hanno fornito i video e una testimonianza, elementi che si sono rivelati preziosi per le indagini che la squadra mobile fiorentina ha chiuso a tempo di record tre giorni dopo lo scippo. «Sono immensamente riconoscente al commissario Bruno Toma per aver ritrovato l’orologio: era finito già ad Arezzo — dice Matteuzzi — per me ha un valore affettivo e rappresenta un pezzo delle mia vita lavorativa: è un dono della famiglia Agnelli per i 30 anni da dirigente in Fiat».

Riavvolgiamo il nastro.

È il 6 ottobre […] Un ragazzo sui trent’anni lo avvicina ma, all’improvviso, lo afferra per le spalle e lo spintona. Poi lo picchia. Uno, due, tre schiaffi.

«Ho reagito — ricorda Matteuzzi — gli ho assestato un paio di colpi con la busta, mentre un terzo è andato a vuoto. Poi siamo caduti sul marciapiede […] C’era gente per strada, ma nessuno mi ha aiutato».

Matteuzzi si solleva da terra, e insegue lo scippatore. Grida aiuto: «Mi ha preso l’orologio, fermatelo!». Ma nessuno si muove. Una coppia si ferma con stupore a guardare il pensionato e poi prosegue la passeggiata, così un ragazzo con lo zaino in spalla e una signora che trascina il trolley. Una giovane segue con lo sguardo Matteuzzi, forse spaventata, ma continua a parlare al telefono.

La scena è tutta racchiusa in un video di 55 secondii che il Corriere Fiorentino pubblica in esclusiva.

[…]