“C’ERANO 100 MINORENNI CHE ERANO STATE ISTRUITE DA MAXWELL A BALLARE, BACIARSI E TOCCARSI DAVANTI A EPSTEIN” – NUOVE BOMBASTICHE TESTIMONIANZE INCASTRANO GHISLAINE MAXWELL, L’APE REGINA DEL PEDOFILO MILIARDARIO, ACCUSATA DI RECLUTARE RAGAZZINE PER FAR SESSO CON IL PORCONE: “ C’ERA UNA 15ENNE IN LACRIME. SI ERA RIFIUTATA DI FARE SESSO CON EPSTEIN E MAXWELL LE AVEVA SEQUESTRATO IL PASSAPORTO” - I BIGLIETTI SULL'ADDESTRAMENTO DELLE MINORENNI E...

DAGONEWS

Nuovi bombastici documenti e testimonianze inchiodano Ghislaine Maxwell, l’ape regina di Jeffrey Epstein, accusata, tra l’altro, di aver “messo cento ragazze minorenni in una stanza, ordinando loro di ballare, baciarsi e toccarsi di fronte a lei e a Epstein". Non solo. Secondo la testimonianza di Rinaldo Rizzo, ex maggiordomo del finanziere, Maxwell aveva sequestrato il passato di una 15enne che si era rifiutata di fare sesso con il pedofilo.

Maxwell ha sempre negato di aver reclutato ragazzine per Epstein, ma un testimone ha detto che lei lo chiamava “per chiedergli di portare le ragazze”. Nei 112 documenti del tribunale, contenenti migliaia di pagine di prove, si afferma che nel 2004 Maxwell aveva lasciato un messaggio per Epstein per dirgli che una ragazza, all'epoca 14enne, era "disponibile martedì", aggiungendo che per l’indomani non aveva nessuno a disposizione. In un’altra inquietante nota, trovata in un bidone della spazzatura, si menzionava una ragazza minorenne che avrebbe visitato la casa di Epstein per un "addestramento".

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Un testimone ha anche raccontato “di aver visto Maxwell dirigere una stanza piena di ragazze minorenni alle quali ordinava di baciarsi, ballare e toccarsi a vicenda in modo spinto davanti a lei ed Epstein”. Gli avvocati di Virginia Roberts, la donna che ha raccontato di essere stata costretta a fare sesso con il principe Andrea, credono che i documenti siano la “smoking gun” che incastra Maxwell: «Non ci sono solo i registri di volo che mostrano l'imputato [Maxwell] che volava con Epstein e Giuffre più di venti volte quando era minorenne; non ci sono solo i blocchetti di messaggi nella spazzatura che mostrano l'imputata organizzare gli appuntamenti delle minorenni per "l’addestramento". Ora ci sono prove di testimoni che convalidano le affermazioni di Giuffre».

ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump

Tra i testimoni c’è anche l’ex maggiordomo Rizzo che ha raccontato: «Una ragazzina era in lacrime. Maxwell le aveva rubato il passaporto dopo aver cercato di farle fare sesso con Epstein e poi l'ha minacciata».

jeffrey epstein e ghislaine maxwell ghislaine maxwell e il principe andrew GHISLAINE MAXWELL, KEVIN SPACEY, PRINCIPE ANDREA GHISLAINE MAXWELL donald trumo e maxwell ghislaine maxwell e elon musk ghislaine maxwell il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell ghislaine maxwell chauntae davies copia ghislaine maxwell il principe andrea e ghislaine maxwell chauntae davies ghislaine maxwell e la principessa diana ghislaine maxwell con donald trump e melania jeffrey epstein donald trump bill clinton e ghislaine maxwell scendono dal jet privato di jeffrey epstein ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton ghislaine maxwell con i genitori ghislaine maxwell e le sorelle ghislaine maxwell ghislaine maxwell 2 ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell e donald trump

ghislaine maxwell con il padre IL PRINCIPE ANDREA E GHISLAINE MAXWELL AL PARTY 'PROSTITUTE E PROTETTORI'