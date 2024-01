“L’EROSCOPO” 2024 BY “INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM” – IL NUOVO ANNO SARÀ SESSUALMENTE PROPIZIO PER I GEMELLI, I BILANCIA E GLI ACQUARIO, MA ANCHE GLI ALTRI SEGNI POTRANNO VIVERE I LORO GRANDI MOMENTI EROTICI – GLI SCORPIONE NON HANNO SCRUPOLI A FARE SESSO SOLO PER SFOGARSI – I CANCRO NON TOLLERERANNO PIÙ LA MONOTONIA A LETTO - I TORO SONO AMANTI DEVOTI CON GRANDI CAPACITÀ SESSUALI, METTONO TUTTO IL LORO IMPEGNO NEL SODDISFARE IL LORO PARTNER...

EROSCOPO 2024: ECCO LE PREVISIONI ASTROLOGICHE PER IL NUOVO ANNO – Comunicato stampa Incontri-ExtraConiugali.com

sesso in macchina

«Il Nuovo Anno sarà sessualmente propizio per i Gemelli, i Bilancia e gli Acquario, ma anche gli altri segni potranno vivere i loro grandi momenti erotici. Le novità, con l’arrivo di Plutone in Acquario il 21 gennaio e poi Giove che entra nei Gemelli il 25 maggio, riguardano in maniera più importante i segni d’aria» rivelano gli astrologi interpellati dal portale Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

sesso in macchina

«Il 2024 inizia con Venere in tensione con Saturno, portando in generale ad una frustrazione in ambito sessuale, ma nel contempo —da oggi, 2 gennaio— Mercurio abbandona il suo movimento retrogrado favorendo così il dialogo e la risoluzione di vecchi malintesi con i partner ufficiali e —soprattutto— tra le coppie clandestine» puntualizza Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

La comunicazione —insomma— da oggi riprende a fluire. Poi ancora il 13 gennaio Mercurio entra nel Capricorno, incentivando dialoghi seri e risoluti. Ma tutto cambia a seconda del proprio segno zodiacale. Ecco le previsioni segno per segno.

sesso orale

1) Per gli Ariete, l’Anno Nuovo comincia alla grande dal punto di vista sessuale. Fino al 23 gennaio Venere sarà in Sagittario mettendo in risalto il fascino dei nati sotto questo segno: per loro più in generale sarà tutto l’anno a segnare un’elevata temperatura erotica, di crescita personale e di soddisfazioni anche economiche. In ambito sessuale, gli astrologi di Incontri-ExtraConiugali.com consigliano di aggiungere un po’ di trasgressione alla loro vita amorosa per rendere i rapporti ancora più eccitanti.

Il pianeta dominante di questo segno è Marte, che è la stella che governa la guerra e il desiderio sessuale, per questo motivo le persone nate sotto il segno dell’Ariete sono estremamente erotiche e dotate di molta iniziativa. In questo senso, per loro si tratta più di sedurre che di essere sedotti: quando vogliono qualcosa nella vita, la ottengono senza mai lasciarsi scoraggiare, anche a letto.

SESSO NEL BAGNO PUBBLICO

«Questo segno non è di quelli che aspettano che qualcuno venga a soddisfarli, prende in mano le redini della sessualità senza problemi. Gli Ariete a letto sono dei veri guerrieri e quest’anno avranno la possibilità di stabilire —sul web e nella vita reale— molti nuovi contatti, anche con persone provenienti da luoghi lontani e da altre culture» sottolinea l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Venere entra in questo segno ad aprile e poi a maggio entra Marte che le dà il cambio, così sentimenti e desiderio si susseguono in una primavera che sarà decisamente vivace e movimentata. Ma anche a inizio luglio il sesso diventa protagonista e stabilisce nuove strade seguire: con l’arrivo dell’estate gli Ariete si sentiranno ancora più liberi di cambiare le “regole del gioco”. Poi ad ottobre il fuoco della passione divamperà ancora fino al seguente Capodanno.

coppia fa sesso in aereo 3

2) Anche per i Toro l’Anno Nuovo è molto favorevole, già a partire da questo mese. Nella prima parte di gennaio la tendenza è quella di una maggiore apertura alle nuove esperienze ed al tradimento, attirando partner che si adattino ai loro desideri. A partire dal 21 gennaio poi un nuova posizione di Plutone conferisce un’ulteriore carica di erotismo ai nati sotto questo segno.

Poi ancora dal 23 gennaio —con l’ingresso di Venere nel Capricorno— le avventure extraconiugali con più chimica sessuale potranno consolidarsi e diventare anche storie serie: «per chi ha una relazione stabile il consiglio è quello di cogliere l’occasione per ravvivare il rapporto organizzando incontri “speciali”» suggerisce l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

sesso occasionale e seduzione4

Venere sarà favorevole fino a metà febbraio e poi dal 29 aprile al 22 maggio, quando si sommerà al tripudio di Giove consentendo ai nati sotto questo segno di avere un maggior numero di rapporti sessuali e di avere dalla loro parte anche la fortuna.

A letto i Toro sono amanti devoti con grandi capacità sessuali. «Rappresentati dal Toro e governati da Venere —il Pianeta dell’Amore— i nati sotto questo segno uniscono il potere dell’animale che li rappresenta con la sensualità della loro dea» enfatizza Alex Fantini.

sesso occasionale e seduzione5

L’uomo e la donna del Toro mettono tutto il loro impegno nel soddisfare il loro partner ufficiale o clandestino ed è questa la loro virtù principale, ma a volte vogliono farlo così bene che sono troppo pigri per mettersi al lavoro: preferiscono riservarsi il fine settimana per potersi concentrare sul sesso per tutto il tempo necessario, senza dover guardare l’orologio.

3) Anno di crescita sotto ogni aspetto ma più che altro a livello sessuale per i Gemelli. L’ambito sessuale sarà attivissimo già a gennaio, ma i Gemelli tenderanno ad attrarre corteggiatori e corteggiatrici maggiormente interessati al divertimento mentre loro cercano una maggiore connessione e questo disaccordo potrà trasformarsi in frustrazione. Dopo il 23 gennaio la situazione migliora e sarà più facile conciliare i propri desideri con quelli dell’altro o dell’altra.

sesso occasionale e seduzione2

Dal 21 gennaio Plutone inserisce una dose di trasgressione nelle loro vene, spontaneamente i Gemelli sapranno come ravvivare il desiderio o come conquistare una persona: «per chi non ha mai tradito questa sarà la grande occasione» dice l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

L’anno inizia con Venere favorevole, fortunati nei nuovi incontri. Tra metà febbraio e metà marzo Venere guarda i Gemelli con simpatia, mentre il 25 maggio entra Giove in questo segno e cambia radicalmente l’atteggiamento dei Gemelli nei confronti della vita.

A metà giugno Venere tornerà nel segno insieme a Giove, che metterà a disposizione dei Gemelli la fortuna, per soddisfare ogni loro capriccio. Le persone nate sotto questo segno ritroveranno poi Venere favorevole da fine agosto a fine settembre e di nuovo tra metà ottobre e metà novembre, che saranno dunque mesi particolarmente propizi per gli incontri extraconiugali. La loro proverbiale leggerezza li aiuterà a creare relazioni gioiose, quindi difficilmente avranno modo di annoiarsi.

sesso occasionale e seduzione3

«La dualità dei Gemelli, segno dei gemelli antagonisti, si manifesta soprattutto in campo sessuale. Essendo un buon segno d’Aria, i Gemelli sono più concentrati su altre cose che sul sesso di routine, ma ciò non significa che non possa essere un amante eccezionale. Se la situazione è abbastanza stimolante per loro, a letto sono molto inventivi e fantasiosi» mette in evidenza Alex Fantini.

La loro virtù principale è l’ingegno. Siano essi uomini o donne, nel sesso possono far provare al partner o alla partner cose che non hanno mai provato prima. Il loro più grande difetto è invece la freddezza, perché sono molto più mentali che “sessuali”.

sesso occasionale e seduzione11

Quanto spesso piace loro farlo? «Oscillano da un estremo all’altro. Se fossero interessati, lo farebbero continuamente. E sono tendenzialmente molto attratti dalle relazioni extraconiugali» risponde Alex Fantini.

4) Le relazioni dei Cancro quest’anno saranno sotto i riflettori. Con l’ingresso di Plutone in Acquario inizia per loro un ciclo di rivoluzione: ciò che non è trasgressivo in questo ambito cambia o finisce. La tendenza è quella di non tollerare più il sesso monotono, vogliono una maggiore intensità e connessione.

sesso occasionale e seduzione10

Plutone finisce l’opposizione a questo segno a partire dal 21 gennaio, attenuando così il loro potenziale passionale, ma questo favorirà relazioni meno tormentate, con una vita sessuale più serena e piacevole, salvo da inizio settembre e metà novembre. Molto favorevole il periodo tra fine la fine gennaio e la metà febbraio, che consentirà loro di gioire della passione senza troppe complicazioni.

Venere positiva da metà marzo a inizio aprile renderà i Toro più inclini ad una visione romantica dei loro rapporti. Il Pianeta dell’Amore transiterà in questo segno anche da metà giugno a metà luglio, creando una connessione diretta con la trasgressione.

sesso occasionale e seduzione12

«I nativi del Cancro, segno governato dalla Luna e dai suoi diversi volti, possono essere più teneri o più “erotici” a seconda del momento o del loro umore. Da buon segno d’Acqua, hanno bisogno di avere una certa complicità con la persona in questione prima di andarci a letto. E danno priorità alle emozioni rispetto al sesso puro e semplice. Ma quando si sentono al sicuro con qualcuno, possono diventare delle vere bombe sessuali» specifica il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

sesso occasionale e seduzione13

5. Anche per i Leone questo è il loro anno. Venere in Sagittario, fino al 23 gennaio, scuote l’area del divertimento oltre che a rafforzarne il loro fascino ed il loro carisma. Per quanto riguarda il sesso —dicono gli astrologi di Incontri-ExtraConiugali.com— è consigliabile puntare sul sesso tradizionale a letto, con molta energia e senza fretta di concludere: soprattutto per chi ha partner stabili la mancanza di tempo potrebbe infatti essere un problema per la relazione. Tutto liscio invece per gli incontri extraconiugali.

L’anno, insomma, inizia con Venere favorevole per quasi tutto il mese di gennaio, che saprà così favorire momenti di sesso eccezionali, facendo scoprire nuove possibilità di trasgressione. Poi Plutone, con il suo ingresso in Acquario il 21 gennaio, potrebbe cambiare gli equilibri delle loro vite affettive, mettendo in gioco un’energia passionale sulla quale è difficile mantenere il controllo.

sesso occasionale e seduzione14

Venere tornerà tra metà febbraio e metà marzo, accompagnata da Marte che indurrà comportamenti più passionali stravolgendo un po’ la vita dei Leone. Aprile sarà anch’esso favorevole ma senza Venere nel segno che invece ritornerà tra metà luglio ed inizio agosto e poi nuovamente a metà ottobre per circa un mese.

«Oltre ad essere un segno di Fuoco, elemento di passione, i Leone sono governati dal Sole, il re delle stelle, il che li rende dei veri re della camera da letto, focosi e dotati di grande potere, con il difetto di essere molto egocentrici: si aspettano che siano gli altri o le altre a corteggiarli» commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

sesso occasionale e seduzione9

6. I Vergine quest’anno brillano di luce propria. Saranno aperti a nuove relazioni ed a nuove esperienze, preferendo partner che li rendano maggiormente felici a letto:«chi ha una relazione stabile dovrebbe cogliere l’occasione per farsi un/una amante, anche fosse solo per recuperare l’erotismo della loro relazione ufficiale» consiglia Alex Fantini.

«Nonostante sia il segno della Vergine —prosegue il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com— i Vergine non sono affatto verginali, tanto meno a letto. Seppure sia vero che i nati sotto questo segno siano tra quelli che tollerano meglio la solitudine e la mancanza di sesso, ciò non significa che preferiscano farne a meno. Ossessionati dal perfezionismo i Vergine —al contrario— usano spesso il sesso per liberarsi di ogni tabù».

rifiutare sesso 2

Sia gli uomini che le donne di questo segno saranno più propensi a rendersi disponibili ai piaceri della carne nei primi 5 mesi dell’anno, quando Giove creerà le condizioni ideali, mentre Saturno renderà loro più esigenti.

Sesso alla grande anche da metà marzo ad inizio aprile. Poi ancora Venere sorriderà loro da fine maggio fino a metà giugno. Ma il momento più intenso in assoluto si concretizzerà ad agosto e poi a metà di novembre e all’inizio di dicembre.

sesso 8

7. Per i Bilancia sarà un anno in cui arriveranno cose molto positive. Per conquistare, i Bilancia dovranno però investire in ciò che sanno fare meglio: socializzare giocando con il loro fascino, sfruttando la loro grande capacità comunicativa. Questo vale per chi vuole consolidare una relazione stabile, ma anche per chi è alla ricerca di una relazione extraconiugale.

Per questo segno, governato da Venere nella sua sfaccettatura più erotica, il sesso fa parte del suo arsenale di armi per conquistare la persona amata. I nativi della Bilancia non risparmiano sforzi quando si tratta di compiacere il/la partner, ma se sono troppo attenti o attente possono anche diventare fastidiosi e fastidiose.

sesso 6

«La loro virtù principale è il perfezionismo e l’attenzione per i dettagli, ma il loro più grande difetto è l’eccesso. Possono dedicarsi così radicalmente agli altri che possono dimenticare se stessi e portare ad atteggiamenti sottomessi o addirittura masochisti» ritiene Alex Fantini.

Dal 21 gennaio hanno per alleato Plutone, così la loro visione dell’amore si infiammerà di tonalità accese, risvegliando la passione. Di fronte all’imperioso emergere del desiderio, la loro romantica delicatezza potrebbe passare in secondo piano. Interessante poi osservare —dicono gli astrologi di Incontri-ExtraConiugali.com—l’alleanza di Plutone e Giove a partire da fine maggio, quando alla passione si unirà un atteggiamento gioioso improntato alla fiducia.

sesso 7

Stimolante poi ancora è il periodo tra metà febbraio e metà marzo, nel quale Venere si congiunge con Plutone che ne incrementa l’intensità. E, poi ancora, momento propizio per gli incontri extraconiugali è anche il mese di aprile, così come i giorni tra fine maggio e la metà di giugno e tra fine agosto e fine settembre, quando il pianeta sarà nel segno ed i benefici saranno ancora più tangibili. Per poi chiudere l’anno in bellezza con Venere che sarà con loro dal 7 dicembre in poi.

sesso 5

8) Anno di responsabilità e decisioni per gli Scorpione. «Dovranno concentrarsi sul miglioramento in ambito sessuale, con l’obiettivo di dare ed avere più piacere. Chi ha un partner stabile dovrebbe parlare di più delle sue fantasie e desideri. A volte si desidera la stessa cosa del partner, ma le attività quotidiane finiscono per raffreddare il desiderio» sintetizza il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

I nati sotto questo segno hanno un appetito sessuale instancabile. Il mito secondo cui questo segno è il più erotico dello zodiaco è abbastanza vicino alla realtà: gli Scorpione usano il sesso come catalizzatore per le loro lotte interiori e come via di fuga dalla routine.

sesso 3

«La loro virtù principale è l’intensità e la disinibizione, disposti ad esplorare quanto necessario per ottenere il massimo piacere sessuale. Il loro più grande difetto è invece l’eccesso: a volte possono risultare “troppo” per il partner o la partner. Non hanno scrupoli a fare sesso solo per sfogarsi, ma quello che veramente cercano è una connessione emotiva e sessuale totale con l’altra persona» rileva il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

sesso 2

Grazie alla presenza di Giove fino a fine maggio, per loro tutto procederà per il meglio. Perfino Saturno, l’astro più temuto, quest’anno è loro amico e faciliterà la stabilità delle loro relazioni, mentre Nettuno inserirà quel che basta di romanticismo.

Poi ancora, Venere si rivelerà preziosa da metà marzo ad inizio aprile e poi di nuovo tra fine aprile e fine maggio e tra metà giugno e metà luglio, apportando un contributo impagabile che si intensificherà tra la fine di settembre e la metà di ottobre, entrando dentro questo segno.

sesso 1

9) Sesso, abbondanza, fortuna e potere per i Sagittario. Venere sarà in questo segno fino al 23 gennaio, favorendo conquiste emotive e piaceri. «È il momento ideale per approfittare di questa energia per vivere esperienze diverse, come fare sesso in posti insoliti o iniziare una relazione extraconiugale» raccomanda Alex Fantini.

L’anno per loro inizia ospitando Venere, che resterà con i Sagittario per quasi tutto gennaio rendendo il sesso protagonista di questo mese. Venere sarà nuovamente loro complice nel mese di aprile, a luglio e poi ancora tra la metà di ottobre e la metà di novembre. Ma, per questo segno che è da sempre nemico dichiarato della routine, il momento di sesso più sfrenato lo si ha tra la fine di maggio e la metà di giugno, quando Venere sarà accompagnata da Giove. Da questo momento il quinto pianeta del nostro sistema solare accompagnerà i Sagittario per un anno intero, 12 mesi nel corso dei quali avranno modo di dare al sesso un ruolo di primo piano nella loro vita.

SESSO E SONNO 2

«Quando il Sagittario arriva al dunque, pochi amanti sono così energici e appassionati. Ma il suo più grande difetto è la tendenza alla noia. Se essi non ricevono stimoli costanti, possono stancarsi anche del sesso. Per ravvivare un rapporto per loro è altamente consigliata una relazione extraconiugale» sostiene il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

10) Anno di splendore per i Capricorno. Molto favorevole in ambito emotivo e sessuale è quest’anno per i nati sotto il segno del Capricorno, già a partire di questo mese, con Marte che entra in questo segno il 4 gennaio e la libido che aumenta di conseguenza. «Bisogna approfittate di questa fase per goderne dentro e fuori dalla coppia» enfatizza Alex Fantini.

«Se è vero che questo segno —continua il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com— è tendenzialmente morigerato e difficilmente disposto a scendere a compromessi, quando diventa “trasgressivo” può accadere esattamente il contrario: una volta superata la rigidità imposta da Saturno, il suo pianeta dominante, il Capricorno fa emergere la sua essenza più elementare e terrena. Come gli altri segni di Terra è profondamente edonista ed a letto mette i suoi 5 sensi al servizio del piacere».

SESSO SONNO 22

Fino a maggio, con Giove favorevole, la fortuna assiste particolarmente i Capricorno nelle loro performance amorose. Già dall’inizio di gennaio si prevede tanto sesso, il che consentirà ai nati sotto questo segno di recuperare fiducia nelle loro capacità di seduzione. Poi Venere sarà con loro da fine gennaio a metà febbraio, intensificando l’aspetto erotico. E lo farà nuovamente a maggio, ad agosto e poi ancora da metà novembre ad inizio dicembre. Qualche problemino invece nella parentesi tra settembre ed ottobre, con Marte in opposizione e Plutone nel segno, che fomenteranno polemiche e litigi.

11) Il bello dell’Anno Nuovo degli Acquario comincia il 20 gennaio con l’ingresso congiunto di Sole e Plutone in questo segno. Sarà un periodo di profondi cambiamenti: tutto ciò che è superficiale e fugace non susciterà più il loro interesse perché essi cercheranno relazioni “vere” dentro e fuori dalla coppia.

SESSO OVER 80

Plutone nel segno ne accrescerà il magnetismo, portando anche allo scoperto manifestazioni di interesse che renderanno concreto il loro fascino. Venere è in questo segno da metà febbraio a metà marzo, poi sarà nuovamente con loro da fine maggio a metà giugno, da metà luglio ad inizio agosto, a settembre ed infine da inizio dicembre fino a dopo Capodanno, portando a chiudere l’anno in bellezza.

Non sono certo i più focosi dello zodiaco, ma sono comunque bravi nel sesso. «Anche se come il resto dei segni d’Aria sono molto più mentali che “sessuali”, è anche vero che gli Acquario, nativi di Urano, sono estremamente liberali, curiosi e fantasiosi: non hanno problemi ad esplorare ogni angolo delle loro fantasie e di quelle della loro partner o del loro partner» spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

fumo e sesso 4

La loro virtù principale è proprio l’apertura mentale. Sono molto più aperti degli altri alla sperimentazione ed al salto oltre i confini della sessualità tradizionale: quando si sentono in contatto con qualcuno, non hanno scrupoli nel fare sesso tutte le volte che sia necessario.

12) Più amore per i Pesci, ma saranno quest’anno più concentrati sui sentimenti più profondi piuttosto che sul puro sesso. «La loro dualità, rappresentata dai loro due pesci che nuotano in direzioni opposte, può tuttavia farli cedere improvvisamente ai loro istinti fondamentali e diventare il segno più ardente e scatenato di tutti» sottolinea Alex Fantini.

PROFESSORESSA FA SESSO CON GLI STUDENTI

«La loro virtù principale —prosegue l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com—è la tenerezza e l’affetto. Anche sessualmente, appartenendo ai segni dell’Acqua, hanno il potenziale per essere i più teneri ed i più affettuosi».

sesso con escort 2

Venere sarà in questo segno dalla metà di marzo fino all’inizio di aprile e metterà a disposizione tutte le sue “arti” per favorire gli incontri e consolidare le radici più profonde dell’amore. «Poi ancora Venere tornerà dalla metà di giugno fino alla metà di luglio, dalla fine di settembre alla metà di ottobre ed —infine— ad agosto, che sarà il mese sessualmente più promettente per i nati sotto il segno dei Pesci» concludono gli astrologi di Incontri-ExtraConiugali.com.