E' stata inseguita e speronata dal fratello per una relazione con Ciro, un ragazzo trans, è caduta dallo scooter sul quale viaggiava ed è morta. E' questo l'origine dell'incidente avvenuto nel Napoletano, nel quale è deceduta Maria Paola Gaglione, 22 anni, mentre il compagno è rimasto ferito e, ancora sanguinante per terra, è stato anche picchiato dal fratello della vittima, Michele Antonio Gaglione, 25 anni, fermato dai carabinieri. Maria Paola e il fidanzato l'altro ieri sera erano in viaggio da Caivano ad Acerra quando sono stati raggiunti dal giovane, anch'egli a bordo di uno scooter, che ha tamponato con violenza il mezzo provocando la caduta dei due.

Maria Paola è morta all'istante mentre il fidanzato è rimasto ferito; ancora a terra è stato picchiato da Antonio Gaglione che gli ha rivolto l'accusa di aver plagiato la sorella. Il giovane ferito è stato portato in una clinica della zona, le sue condizioni non sono gravi. La presidente dell'arcigay di Napoli, Daniela Falanga, ha scritto in un post su Facebook che «la madre di Ciro grida il suo dolore e accusa il fratello di Maria Paola di aver commesso deliberatamente un omicidio perché non sopportava che la sorella frequentasse un uomo trans».

«Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata», ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gaglione. Il giovane ha inseguito la sorella e il compagno per parecchi minuti, cercando con i calci di farle cadere dallo scooter in corsa, poi in una curva, il mezzo con a bordo i due fidanzati ha perso aderenza finendo fuori strada; Maria Paola è finita su un tubo per l'irrigazione, che le ha tranciato la gola, il ragazzo invece è finito sul selciato senza però sbattere contro alcun ostacolo.

