«Ho fatto incontri con lo sportello di ascolto al Beccaria, ho capito che avevo bisogno di essere aiutato, ho chiesto all’ex comandante di essere esonerato dalla mansione di “preposto”. Ma non è andata così. Riconosco come comportamento violento l’aver spinto il detenuto contro il muro e averlo buttato a terra, ricordo che un collega ha detto “guarda che stai esagerando”, e lo ringrazio per avermi fatto rientrare in me».

Non c’è il ministero della Giustizia fra i 13 agenti arrestati e gli 8 sospesi lunedì scorso nell’inchiesta sulle prevaricazioni nel carcere minorile milanese Beccaria, ma gli agenti che in parte ammettono gli addebiti è come se lo chiamassero in correità per quanto poco sentono di esserne stati professionalmente formati negli ultimi anni.

«Ammetto un intervento fisico sul ragazzo e un calo di professionalità — spiega ad esempio un agente —, ma io non ho tantissima esperienza. La carenza di personale ci costringe ad accelerare i tempi», sicché già «dopo soli 9 mesi» di servizio «sono stato investito di incarichi di responsabilità» ardui per lui da reggere: «Ho fatto una richiesta al direttore di essere rimosso da questa responsabilità per il sovraccarico di lavoro», invano.

È in questo contesto che colloca la sua reazione quando un giovane detenuto «si è risucchiato del sangue dalle ferite e me l’ha sputato addosso: allora l’ho preso e il collega mi ha aiutato a trascinarlo dal corridoio. Vicino all’infermeria ho sentito un rumore vitreo provenire dalla bocca del detenuto e, insospettito, ammetto di non aver avuto il controllo e l’ho buttato contro il muro per fargli aprire la bocca, con un calcio ho cercato di togliere il frammento».

E c’è persino chi, fra gli arrestati, si sfoga col gip assicurando che «sapevo di essere ripreso dalla telecamera quando agivo, ma volevo finisse... Per me l’arresto è stato un sollievo».

«Non ammetto i fatti che mi contestate — è invece la linea di altri agenti —, […]».

[…] Il ministro Nordio annuncia un interpello per 22 agenti di futuro rinforzo al Beccaria dopo i 15 arrivati d’urgenza lunedì, mentre il 6 maggio prenderà servizio il nuovo stabile comandante Daniele Alborghetti. Nel 2018, quand’era comandante a Monza, fu posto agli arresti domiciliari in una inchiesta della Procura di Bergamo sull’appalto per l’istallazione di distributori automatici di bevande e sigarette costata poi la condanna in abbreviato a 5 anni e 4 mesi del direttore Antonino Porcino: fu subito assolto dalla corruzione in primo grado, venendo condannato a 6 mesi per turbativa d’asta nonostante la richiesta di assoluzione della Procura, ribadita in Appello dove infine è stato assolto. Rientrato vicecomandante a Bollate, un mese fa l’avvocato di Alborghetti ne aveva annunciato un simbolico sciopero della fame a sostegno della richiesta di un incontro con il ministro sul tema della presunzione di innocenza.