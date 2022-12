“L’HO FATTO PER TUTELARE LA LORO SALUTE” – LE CONFESSIONI DI DANIELA GRILLONE TECIOIU, IL MEDICO 57ENNE AL CENTRO DELLO SCANDALO DELLE FINTE VACCINAZIONI A VICENZA: LEI HA RACCONTATO CANDIDAMENTE DI AVER "AIUTATO DEI COLLEGHI CHE AVEVANO PATOLOGIE, CHE STAVANO PER MORIRE SE FACEVANO UN VACCINO". MA NELL’ELENCO DI CHI HA OTTENUTO IL GREEN PASS SENZA FARE IL SIERO CI SONO ANCHE MADAME E TUTTA LA FAMIGLIA DI CAMILA GIORGI – “QUANTI PAZIENTI SONO COINVOLTI? NON TANTI, ALLA FINE SARANNO STATI TRECENTO VACCINI…”

Andrea Priante per www.corriere.it

daniela grillone tecioiu

L’ha fatto «per tutelare la loro salute», perché spesso erano pazienti «con patologie e allergie» per i quali la vaccinazione poteva essere controindicata. In questi mesi, la procura di Vicenza ha interrogato per cinque volte la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, 57 anni, medico di base con studio a Vicenza, specializzata in medicina estetica e ozonoterapia. E per cinque volte lei, assistita dall’avvocato Fernando Cogolato, ha provato a indossare la maschera della paladina dei malati, spiegando di aver «agito in questo modo, per prevenire danni maggiori».

madame

L’ha fatto per i pazienti, assicura, per proteggerli dalle possibili controindicazioni del siero anti-Covid. E per quelle finte vaccinazioni che consentivano di ottenere il green pass, lo scorso anno si sono rivolte a lei centinaia di persone. Anche da fuori regione. Anche Vip. Due nomi su tutti: la cantante vicentina Madame (al secolo Francesca Calearo, 20 anni) che tra meno di due mesi è attesa a Sanremo, e l’atleta marchigiana Camila Giorgi, 30 anni, una delle più forti tenniste italiane. Entrambe, sono ora indagate per falso ideologico.

camila giorgi e il padre sergio

La spiegazione alle telecamere

Le giustificazioni rese di fronte al sostituto procuratore Gianni Pipeschi sono coincise con una confessione piena da parte della dottoressa che era stata arrestata a fine febbraio assieme al marito Andrea Giacoppo, e con quello che viene considerato il suo «successore», il nefrologo Erich Goepel Volker, 64enne di Malo che da novembre 2021 era medico di medicina generale da supplente in uno studio di Fara Vicentino. Entrambi i dottori, nel frattempo sono tornati in libertà e, in attesa dell’eventuale processo, hanno ottenuto dall’Usl la possibilità di tornare a esercitare.

daniela grillone tecioiu 1

Che la donna stesse collaborando con gli inquirenti (al contrario di Goepel che, assistito dall’avvocato Massimo Malipiero, si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere) era evidente da quando, il mese scorso, le telecamere dell’emittente locale Tva Vicenza l’avevano ripresa mentre spiegava candidamente: «Sono stati fatti dei vaccini falsi, solo però a dei colleghi miei, infermieri ecc, che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un vaccino… Erano disperati». Per questo si rivolgevano al suo studio, perché «tutti gli altri colleghi si sono rifiutati di fare loro un’esenzione». Quanti pazienti hanno ottenuto in questo modo il green pass? «Non sono stati tanti, alla fine saranno stati sì e no trecento vaccini».

madame amadeus sanremo giovani

Gli indagati vip

Gli investigatori, dopo aver acquisito dall’Usl l’elenco dei pazienti immunizzati da Grillone, hanno incrociato i dati con le dichiarazioni rese durante gli interrogatori. E da lì si è aperto il nuovo filone investigativo che per ora vede indagate quindici persone per falso ideologico. Tra loro ci sono medici, infermieri e promotori farmaceutici. Ma anche la vicentina Madame (la 57enne era già il suo medico di base) e Camila Giorgi, vincitrice del Canada Open 2021 e seconda italiana di sempre (dopo Flavia Pennetta) e attuale numero uno del tennis femminile azzurro.

madame

Non solo, con l’atleta sono indagati – con le stesse accuse – anche i suoi due fratelli Amadeus e Leandro, la mamma Claudia Fullone e il padre-allenatore Sergio Luis Giorgi. Tutti hanno ricevuto l’avviso di garanzia in vista della richiesta, avanzata dalla procura di Vicenza, di un incidente probatorio che si svolgerà nelle prossime settimane: gli inquirenti vogliono sentire di nuovo, ma stavolta davanti a un giudice, la dottoressa Daniela Grillone, così che le sue dichiarazioni potranno tornare utili anche in un eventuale processo.

camila giorgi

Sanremo a rischio?

Per ora nessun commento né da parte della tennista (che domani incontrerà i suoi avvocati per decidere come replicare alle accuse, che se si rivelassero fondate potrebbero innescare pesanti provvedimenti dalla Federazione italiana tennis) e neppure dalla cantautrice vicentina per la quale ora si discute sull’opportunità della sua partecipazione a Sanremo, dove è attesa con il brano «Il bene nel male»: non essendo sotto contratto con la Rai, la tv pubblica non può applicare il codice etico ma la direzione artistica del Festival potrebbe prendere posizione nei prossimi giorni.

camila giorgi e il padre sergio

È probabile che quei quindici indagati siano soltanto i primi nomi a finire nel mirino degli inquirenti, tra quelli presenti nel lungo elenco di pazienti che si sono rivolti a Grillone e (ma in questo caso la lista sarebbe molto più breve) al suo collega Erich Goepel Volker. Oltre ai camici bianchi, infatti, a chiedere l’intervento dei due medici di base per eseguire una falsa vaccinazione ci sarebbero decine di appartenenti alle forze dell’ordine.

