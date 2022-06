Pierpaolo Lio per www.corriere.it

Ha lottato. «È una cosa da non fare, ma sono una che reagisce». È stato qualcosa d’istintivo. «L’ho preso a morsi fino a morire, gli ho strappato la pelle dall’avambraccio». Ma il rapinatore s’è liberato rifilandole un pugno sul volto e, nonostante «lo scontro tra titani», come lo descrive scherzosamente la stessa vittima, non s’è fermato. Ha preso quello che voleva, e se l’è filata a bordo di uno scooter guidato da un complice. Zona Sant’Ambrogio, giovedì pomeriggio.

La febbre per gli orologi di lusso — sono ormai diversi i casi registrati negli ultimi mesi in particolare in centro — fa una nuova vittima. È la 29enne Desirée Maldera, influencer da oltre 300 mila follower su Instagram, ex «tentatrice» nel reality tv «Temptation Island», figlia del «terzino goleador» del Milan della stella del 1979 e dei giallorossi scudettati anni Ottanta: Aldo Maldera, o «Maldera III», come era anche noto tra gli appassionati di figurine per la presenza negli album Panini dei due fratelli maggiori.

Il racconto di Desirée Maldera

«Sono stata aggredita da un uomo. Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno». La cronaca dell’aggressione arriva in differita via social network. È lei a raccontare dal suo profilo la sua disavventura avvenuta all’ingresso di un autosilo di via Olona, dove «decido di mettere l’auto di mio marito, una Porsche nera». È là che il rapinatore s’avventa sul bottino: un prezioso Patek Philippe, modello «Aquanaut», del valore stimato di 15 mila euro, che la 29enne sfoggia al polso.

«Si vede che questa persona mi stava seguendo da un po’, io non mi sono accorta». Non appena abbassa il finestrino e sporge il braccio sinistro per ritirare il ticket, l’uomo — a viso scoperto — si getta sul gioiello, infilandosi nell’abitacolo. Lei prova a resistere, si difende («pensavo volesse prendersi la macchina», anche se, aggiunge, «è una cosa da non fare: sono oggetti, si perdono, si rompono, possono essere rubati, cerchiamo di fregarcene un po’ e di stare più attente»), assesta un morso all’avambraccio del malvivente, che però non s’arrende e, dopo averle strappato l’orologio, la colpisce in faccia e scappa con l’aiuto di un complice. «L’ho proprio visto in faccia, potrei riconoscerlo subito», prosegue l’influencer, ringraziando gli agenti della questura intervenuti per raccoglierne la denuncia e che indagano per rintracciare l’aggressore.

I precedenti

Desirée Maldera si aggiunge alla lista di influencer rapinati in città negli ultimi tempi: il 1 giugno era toccato alla 27enne Karen Kokeshi, youtuber e scrittrice compagna del cantante Fabio Rovazzi, rapinata del cellulare in centro; a febbraio, in via Senato, la vittima fu il 25enne Amedeo Preziosi, volto della web star «Fumagalli», a cui portarono via il portafogli. Ma sembrano essere gli orologi gli oggetti del desiderio di ladri e rapinatori. Proprio giovedì, i poliziotti del commissariato centro hanno arrestato quattro algerini specializzati in raid a caccia di Patek Philippe e Rolex ai danni dei turisti stranieri in centro.

