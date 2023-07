“L’HO UCCISA PERCHE' MI HA CONTAGIATO CON I DISPOSITIVI ELETTRONICI NASCOSTI NEL VACCINO CONTRO IL COVID” – I DELIRI COMPLOTTISTI CHE HANNO SPINTO ANDREA MARCHIONNI A UCCIDERE A SANGUE FREDDO LA COGNATA, MARINA LUZI, A FOSSOMBRONE: “HO MIRATO ALLA TESTA PER NON FARLA SOFFRIRE” – “LA MASSONERIA È COINVOLTA NELLA VICENDA COVID E IL VACCINO CONTIENE SOSTANZE DANNOSE PER LA SALUTE, E NANOTECNOLOGIA. LEI E ALTRE PERSONE MI HANNO..."

marina luzi

Estratto da www.leggo.it

Marina Luzi aveva 39 anni ed era mamma di una bimba di 2: è morta martedì mattina, uccisa a sangue freddo dal cognato, il 47enne Andrea Marchionni. Nella confessione dell'uomo, particolari deliranti: […]

andrea marchionni

Covid, vaccini e complotti

«La massoneria è coinvolta nella vicenda Covid e il vaccino contiene sostanze dannose per la salute, dispositivi elettronici talmente piccoli da non essere visti ad occhio nudo (nanotecnologia) e che Marina Luzi assieme ad altre persone hanno operato per contagiarmi e procurarmi danni fisici con questi dispositivi che sono a tutti gli effetti armi biologiche», le deliranti parole di Marchionni.

andrea marchionni

Motivazioni che lo hanno portato a uccidere Marina, nella villetta in via Pirandello in cui il killer viveva, condividendo lo stabile con il fratello Enrico e la famiglia. La 39enne mamma è stata vittima di una vera e propria esecuzione: «Ho mirato alla testa per non farla soffrire», ha detto agli inquirenti. […]

