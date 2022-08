“È L’INIZIO DELLA DEMILITARIZZAZIONE DELLA PENISOLA” – ANCORA ESPLOSIONI IN CRIMEA: UNA BASE MILITARE RUSSA È SALTATA IN ARIA DOPO UNO STRANO INCENDIO IN UN DEPOSITO DI MUNIZIONI – OVVIAMENTE DIETRO C’È LA MANONA DEGLI UCRAINI, CHE ORMAI NON SI NASCONDONO PIÙ. IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY PODOLYAK LO DICE CHIARAMENTE: “LA CRIMEA OCCUPATA DAI RUSSI SIGNIFICA L’ESPLOSIONE DEI MAGAZZINI E L’ALTO RISCHIO DI MORTE PER GLI INVASORI E I LADRI” - VIDEO

(ANSA) - Le esplosioni odierne in una base militare vicino alla città di Dzhankoi, nella Crimea occupata dai russi, rappresentano l'inizio della "demilitarizzazione" della penisola: lo scrive su Twitter il consigliere del capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak. Lo riporta Ukrinform. Da parte sua, il capo del Mejlis del popolo Tataro di Crimea, Refat Chubarov, ha affermato che un magazzino di munizioni russo nella base di Dzhankoi è stato colpito.

UCRAINA: CRIMEA, INCENDIO BASE RUSSA, ESPLODONO MUNIZIONI

(ANSA-AFP) - Un incendio che ha causato l'esplosione di munizioni è scoppiato questa mattina in una base militare nella Crimea annessa alla Russia: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo senza specificare la causa dell'incendio. L'incendio è scoppiato in un deposito temporaneo di munizioni di una base russa nel distretto settentrionale di Dzhankoy, ha precisato il ministero in un comunicato, citato dalle agenzie di stampa russe. Secondo il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, due civili sono rimasti feriti.

"La mattinata vicino a Dzhankoi è iniziata con le esplosioni. Un promemoria: La Crimea di un Paese normale significa il Mar Nero, le montagne, la ricreazione e il turismo, ma la Crimea occupata dai russi significa l'esplosione dei magazzini e l'alto rischio di morte per gli invasori e i ladri. Demilitarizzazione in atto", ha scritto Podolyak.

La settimana scorsa Kiev ha lanciato un attacco contro la base russa di Saky, in Crimea, usata da Mosca per sferrare attacchi contro le forze ucraine nel teatro meridionale, come ha spiegato un alto funzionario militare di Kiev.

L'attacco è costato a Mosca otto aerei da combattimento e secondo l'intelligence britannica ha "notevolmente ridotto" la capacità aeronautica della Flotta del Mar Nero della Marina russa. Il mese scorso il vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale russo - l'ex presidente russo Dmitry Medvedev - aveva detto che se le forze di Kiev dovessero attaccare la Crimea, l'Ucraina subirebbe una risposta russa da "fine del mondo, immediata, che non potrebbe in alcun modo evitare"

