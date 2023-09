“L’ITALIA MENO MASCHILISTA CON LA MELONI? ESSERE DONNA NON È SUFFICIENTE A DEFINIRE UN PROGRESSO POLITICO” – PAROLA DI SILVIA FEDERICI, LA FILOSOFA 80ENNE CHE DA MEZZO SECOLO ORIENTA I MOVIMENTI FEMMINISTI: “LE FRASI DI GIAMBRUNO SUGLI STUPRI E LA DIFESA DELLA PREMIER? LEI HA UN CONCETTO 'SACRIFICALE' DELLA DONNA. LA MELONI CON I MOVIMENTI PRO LIFE? IPOCRISIA SPAVENTOSA. DI FRONTE ALLA GENTE CHE MUORE NEL MEDITERRANEO NELL'INDIFFERENZA, DI CHE PRO VITA SI PARLA?”

Estratto dell’articolo di Francesca De Benedetti per “Domani”

silvia federici 9

La leggono le giovanissime. Se la contendono i media più autorevoli. Silvia Federici ha 80 anni e mantiene una voce a levare: che le si chieda di Meloni o della sinistra, del neoliberismo o di Rubiales, non c'è risposta senza passione. Filosofa, femminista e radicale, ha segnato gli anni Settanta con Wages Against Housework, gli Ottanta con Il grande Calibano, e tuttora orienta attiviste di ogni generazione. Trascende i tempi ei luoghi: vive a New York, è nata a Parma. Oggi interviene al festival Re-sister organizzato da Casa delle donne e Comune di Parma […]

silvia federici 8

Meloni è al summit demografico con i pro life.

«Un mondo di un'ipocrisia spaventosa. Bisogna dire forte e chiaro che il pro life è una bugia: si fissa sulla vita nel pancione ma non si interessa che il bimbo abbia accesso a sanità, scuola, cibo. Questo non è aiutare le donne; è una forma di disciplinamento, delle donne. Poi, di fronte alla gente che muore nel mediterraneo nell'indifferenza, di che pro vita si parla? E di fronte alla mancanza di protezione sul lavoro, con le morti che ne conseguono? di fronte alla gente che muore nel mediterraneo nell'indifferenza, di che pro vita si parla? […]»

andrea giambruno giorgia meloni

Una premier donna rende l'Italia meno maschilista?

«Ovvio che no. Meloni è a capo di un partito che annovera i “Fratelli d'Italia”. Le sorelle dove sono? La sorella di Meloni è ora ai vertici di quel partito... (Ride). Essere donna in sé non è sufficiente a definire un progresso politico.

Sin dall'esordio del movimento femminista diciamo che la donna come soggetto politico è fondamentale. Corpo e sessualità sono terreni attraversati da politiche e rapporti di potere».

silvia federici 7

Cosa pensa delle parole del premier e di Giambruno sugli stupri?

«Meloni dice che bisogna «fare del proprio meglio per non mettersi in condizione di consentire a questi animali di fare quel che vorrebbero». È un concetto sacrificale della donna.

Le raccomandazioni che Meloni attribuisce alle madri – non uscire tardi, non vestirti in un certo modo – disciplinano noi donne a comportarci come se avessimo la colpa del nostro corpo, invece di disciplinare gli uomini a non considerarci un campo di conquista».

GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO MEME

La Spagna ha battezzato il suo #MeToo sul caso Rubiales e le dimissioni. È davvero questa la grande lotta femminista oggi?

Rubiales doveva scusarsi. Ma è ridicolizzante pensare che il femminismo sia questo. Perché non chiedere che i ministeri si dimettano quando tagliano fondi ai servizi sociali, o versano soldi per armi che uccidono le popolazioni?

Perché non si dimette chi attua politiche urbanistiche che costringono la gente a vivere in strada? New York è piena di giovani con la testa sul pavimento. Se arrivi dal dottore con le metastasi perché non avevi soldi o tempo per le cure: voglio dimissioni.

Come rileggere le sue teorie sul lavoro domestico alla luce della pandemia?

silvia federici 5

Avevo articolato una prospettiva che oggi è fondamentale in tutti i movimenti femministi: il lavoro domestico non è “naturale”, è una forma di produzione capitalista, e sostiene qualsiasi altra attività. Marx andava riletto con questa prospettiva. Negli anni, questa prima articolazione sul lavoro domestico si è allargata alla riproduzione sociale in senso più ampio; oggi è impossibile pensare al femminismo senza pensare anche all'ecologia.

silvia federici 4

Il covid ha reso visibile una crisi preesistente – donne che vivono boccheggiando tra ore di lavoro disumano, figli, casa – e ora già si prova a normalizzarla. Il sistema capitalista sta distruggendo un'enorme ricchezza sociale perché la sua logica ferrea è quella del profitto immediato. Ma le risorse non sono infinite.

