Bruno Ruffilli per www.lastampa.it

“In Italia abbiamo visto cose che ci hanno ispirato, come il Papa che celebra la messa in diretta su Facebook, oppure il medico di Bergamo che racconta ogni giorno in prima persona quello che sta vivendo nell’ospedale. Sono storie profonde e sincere, che aiutano tutto il mondo a capire che questa non è solo un’influenza”. Così Mark Zuckerberg risponde a una domanda de La Stampa nel corso di una conversazione telefonica con giornalisti da tutto il mondo.

Il Ceo di Facebook è molto informato sulla situazione nel nostro Paese: “So che ci sono psicologi e dottori in Lombardia che usano Whatsapp per comunicare con le persone e raggiungono dozzine e dozzine di pazienti, è davvero incredibile vedere i modi in cui la gente usa i nostri servizi per farsi forza e assistersi a vicenda”, dice in collegamento dalla sede centrale di Menlo Park.

Le chiamate su Whatsapp e Messenger sono aumentate moltissimo in Italia e negli altri Paesi dove si stanno attuando politiche di distanza sociale: “Vogliamo dare il nostro contributo per alleviare la solitudine delle persone e aiutare tutti a comunicare”. Di più: “In Italia l'utilizzo dei live su Facebook e Instagram è più che raddoppiato nelle scorse settimane”, dice Zuckerberg. “Sono numeri che vanno molto oltre i picchi abituali, di solito registrati a Capodanno: per noi è una sfida poter sostenere questi ritmi ma dal punto di vista delle infrastrutture facciamo l'impossibile perché il sistema continui a funzionare regolarmente”.

Facebook, in accordo con i vari governi, metterà in cima al newsfeed un banner con link alle ultime notizie sul coronavirus, con dati aggiornati, indicazioni e consigli. La novità arriverà anche in Italia nelle prossime ore. In più la piattaforma Workplace sarà messa a disposizione gratuitamente per governi e servizi di emergenza per i prossimi 12 mesi.

Intanto, oltre due milioni di persone nei giorni scorsi hanno postato su Facebook messaggi di appoggio all’Italia in quarantena, con espressioni come “Andrà tutto bene” o “Io resto a casa”. Anche dal Ceo di Facebook vengono parole di ammirazione: “Gli Usa e altri Paesi possono imparare dalla vostra esperienza come fare per rallentare il contagio ed evitare di riempire i reparti di rianimazione negli ospedali. L’Italia è un esempio da seguire, e io voglio offrirvi il mio personale riconoscimento per come vi state impegnando per superare tutto questo. L’Italia è sempre nei miei pensieri”.

