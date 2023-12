“C’È L’AD DI RFI A BORDO DEL TRENO, NON FACCIAMO BRUTTA FIGURA” – SPUNTANO LE CHAT DEI FERROVIERI POCO PRIMA DELL’INCIDENTE TRA IL FRECCIAROSSA E IL REGIONALE A FAENZA: TUTTI SI ERANO PREOCCUPATI DI RISOLVERE VELOCEMENTE IL GUASTO CHE AVEVA FERMATO IL TRENO VELOCE. MA L'HANNO FATTO A INSAPUTA DEL MANAGER, CHE LAVORAVA AL PC PER I FATTI SUOI COME UN VIAGGIATORE QUALSIASI, SENZA FARE PRESSIONI E RESTANDO “IN INCOGNITO”. A QUEL PUNTO CI SAREBBE STATO L'ERRORE: IL MACCHINISTA AVREBBE...

Estratto dell’articolo di Vincenzo Bisbiglia per “il Fatto Quotidiano”

GIANPIERO STRISCIUGLIO

“C’è l’amministratore delegato di Rfi a bordo del treno, non facciamo brutta figura”. E fu così che arrivò il più classico degli errori da ansia da prestazione, per un episodio che per fortuna non ha causato vittime.

È vero, come ha scritto ieri il manifesto c’era anche Gianpiero Strisciuglio, Ad di Rete Ferroviaria Italiana (la società del gruppo Fs che gestisce l’infrastruttura), sul Frecciarossa che domenica notte, nei pressi di Faenza, si è scontrato in retromarcia con un Regionale fermo a semaforo rosso. Incidente che ha provocato 17 feriti non gravi.

Ma da quanto può ricostruire il Fatto, il povero manager – diretto a Venezia per una conferenza – ha lavorato al pc per i fatti suoi come un viaggiatore qualsiasi, non solo senza mettere alcuna pressione ai ferrovieri, ma addirittura restando “in incognito” e palesandosi solo dopo l’urto.

Non è bastato però, perché dalle chat dei ferrovieri emerge che la sua presenza sul convoglio era già nota e, al momento del guasto, aveva mandato in fibrillazione chi doveva intervenire. È a questo punto che […] potrebbe esserci stato l’errore. “Lo scontro è avvenuto a 16 km/h – si legge in uno degli sms […] – Su indicazione del reperibile (il funzionario che soprintende alle criticità, ndr) il macchinista avrebbe sfrenato per individuare il guasto e gli è stato suggerito per non inserire il freno a molla per evitare di bloccarlo, e il treno è scivolato via”.

Ovviamente il messaggio non rappresenta alcuna fonte di prova e saranno sia l’inchiesta della Procura di Ravenna (che ha già iscritto il macchinista nel registro degli indagati), sia l’indagine interna a Trenitalia a chiarire come sono andati i fatti.

[…] se errore c’è stato non è derivato certamente da qualsiasi comportamento del povero manager che, come ha raccontato ieri pomeriggio al Corriere della Sera, si è “messo a disposizione solo dopo l’urto, come un ferroviere, e poi ho proseguito il viaggio insieme agli altri fino a Venezia, arrivando in piena notte”.

GIANPIERO STRISCIUGLIO