27 ott 2023 17:58

“L’OBIETTIVO È DISTRUGGERE GAZA, MALE ASSOLUTO” - DROR EYDAR, EX AMBASCIATORE DI ISRAELE IN ITALIA DAL 2019 AL 2022, A “STASERA ITALIA” LA TOCCA PIANO: “OGNI PERSONA CHE MINACCIA UN EBREO, CHE VUOLE UCCIDERE UN EBREO, DEVE MORIRE ” – E SULL'INFELICE USCITA DEL SEGRETERIO GENERALE ONU ANTONIO GUTERRES ("GLI ATTACCHI DI HAMAS NON NASCONO NEL VUOTO") È TRANCHANT: "E' COME GIUSTIFICARE LE CAMERE A GAS…” - VIDEO