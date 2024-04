“L’OCCIDENTE APPREZZI LA NOSTRA MODERAZIONE” – IL GOVERNO IRANIANO NON VUOLE ENTRARE IN GUERRA CON GLI STATI UNITI E LO DICE CHIARAMENTE: “L’ATTACCO LIMITATO DI SABATO SERA MIRAVA AD AVVERTIRE, SCORAGGIARE E PUNIRE IL REGIME SIONISTA. SE ISRAELE INTRAPRENDERÀ UNA NUOVA AZIONE, DOVRÀ AFFRONTARE UNA RISPOSTA MOLTO FORTE” – L’AMBASCIATORE ISRAELIANO IN ITALIA, ALON BAR: “FINCHÉ NON TROVEREMO UN MODO DI FERMARE L’IRAN, IL RISCHIO ESCALATION CONTINUERÀ AD ESISTERE”

IRAN, 'SE ISRAELE RISPONDERÀ, REAGIREMO PIÙ DURAMENTE'

(ANSA) - "L'attacco limitato dell'Iran contro Israele di sabato sera mirava ad avvertire, scoraggiare e punire il regime sionista. Ma se Israele intraprenderà una nuova azione contro l'Iran, dovrà sicuramente affrontare una risposta molto forte". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, in un colloquio telefonico con l'omologo russo Serghei Lavrov.

IRAN, 'OCCIDENTE APPREZZI LA NOSTRA MODERAZIONE CON ISRAELE'

(ANSA) - L'Iran lancia un appello all'Occidente ad "apprezzare la sua moderazione" nel rispondere a Israele invece di "accusare" Teheran. "L'Iran si aspetta che gli Stati occidentali lodino la moderazione mostrata dall'Iran negli ultimi mesi, soprattutto nell'attacco contro Israele di sabato sera, avvenuto in risposta all'attacco del regime sionista al nostro consolato a Damasco", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani. "Gli Stati occidentali dovrebbero addossarsi la colpa, invece di muovere accuse contro Teheran. Dovrebbero rendere conto all'opinione pubblica mondiale delle loro azioni di fronte ai crimini di guerra commessi da Israele durante i suoi attacchi contro Hamas palestinese", ha aggiunto, citato dalla Tv di Stato.

MO: WSJ, A.SAUDITA E EMIRATI HANNO INFORMATO USA SU PIANO ATTACCO IRAN

(Adnkronos) - L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence utili a Israele per contrastare l'attacco missilistico e con droni lanciato dall'Iran. Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che due giorni prima di attaccare Israele, l'Iran aveva informato dei propri piani diversi Paesi del Golgo, tra cui l'Arabia Saudita. Queste informazioni sono state poi passate agli Stati Uniti, spiega il Wsj.

IRAN, RAISI LODA LE FORZE ARMATE DOPO L'ATTACCO CONTRO ISRAELE

(ANSA) - Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha lodato le forze armate e la rete diplomatica del Paese per l'attacco, "eseguito con altissima precisione", dell'Iran contro Israele tra sabato e domenica.

"Oggi, grazie al sangue puro dei martiri, al sacrificio delle forze armate e alla saggia e profetica guida del leader supremo della Rivoluzione, la Repubblica islamica è all'apice della sua forza e della sua grandezza e con questo atto orgoglioso, oltre a mantenere la promessa della punizione contro il nemico aggressore, la Ummah (comunità) musulmana e il popolo oppresso della Palestina hanno trovato un momento di quiete, dopo i crimini di questo regime aggressore", ha detto il presidente iraniano, come riporta Tasnim, durante una riunione di gabinetto.

MO: IRAN, E' STATA AUTODIFESA, SANCITA ANCHE DALL'ONU

(Adnkronos) - ''Si è trattato di autodifesa come sancito della carta dell'Onu e riconosciuto anche dal diritto internazionale''. Così Amir-Saeid Iravani, rappresentante dell'Iran durante il suo intervento nella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. ''Questa azione è stata necessaria, moderata, proporzionale, con soli bersagli militari e portata avanti attentamente per minimizzare il potenziale di escalation e per evitare di nuocere ai civili''.

AMB.ISRAELE, 'IRAN DIETRO MINACCE A AMBASCIATE,ANCHE ROMA'

(ANSA) - "Ci sono minacce contro le ambasciate israeliane nel mondo, anche in Italia. E abbiamo indizi sul coinvolgimento dell'Iran". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, in un'intervista a Skytg24, aggiungendo che Israele "condivide le informazioni" con le varie polizie locali. "Siamo preoccupati per i diplomatici e per i cittadini israeliani. E siamo grati alla polizia italiana che fa tutto il possibile per garantire la sicurezza degli israeliani", ha concluso. Nei giorni scorsi l'ambasciata israeliana a Roma era stata chiusa per motivi di sicurezza.

AMB. ISRAELE, 'NON SO CHI HA ATTACCATO A DAMASCO'

(ANSA) - "Non so chi ha attaccato le Guardie iraniane a Damasco ma da sei mesi l'Iran è impegnato in attacchi direttamente o indirettamente contro Israele in modo molto intenso. Adesso è troppo preso per parlare di de-escalation". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano Alon Bar a Skytg24. "Le persone che sono state uccise a Damasco erano lì proprio per coordinare gli attacchi contro Israele. Non so se si fermeranno ma se non lo faranno una risposta internazionale estremamente più forte è importante. La Guardia iraniana è coinvolta negli attacchi contro Israele e deve essere trattata come organizzazione terroristica", ha aggiunto.

AMB. ISRAELE, 'NON DIREMO COME MA FERMEREMO L'IRAN'

(ANSA) - "Non è una buona idea dire al nemico cosa faremo" per rispondere agli attacchi contro Israele, "ma finché non troveremo un modo di fermare l'Iran il rischio di escalation continuerà ad esistere". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano Alon Bar a Skytg24. "Israele è stato attaccato da centinaia di missili balistici, da crociera, droni. Con successo abbiamo bloccato l'attacco. Ma questo fa parte di uno sforzo continuo di Teheran di provocare una escalation, ci sono attacchi contro il nostro Paese dal Libano, dallo Yemen, dall'Iraq, dalla Siria. Finché non troveremo un modo per fermare l'Iran, il rischio di escalation continua a esistere", ha detto l'ambasciatore.

