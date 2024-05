“L’OCCIDENTE TEME CHE LA RUSSIA PERDA LA GUERRA” – ZELENSKY PERDE LE STAFFE E ATTACCA USA E UE, CHE IN QUESTI DUE ANNI HANNO PERMESSO AL SUO PAESE DI RESISTERE MA NICCHIANO A CONCEDERE NUOVI AIUTI: “VORREBBERO CHE L’UCRAINA VINCESSE SENZA CHE LA RUSSIA PERDESSE. MA NON È COSÌ CHE FUNZIONA. AFFINCHÉ L’UCRAINA VINCA, DOBBIAMO RICEVERE TUTTO CIÒ CON CUI I RUSSI VINCONO…” - PUTIN: "A OGGI NON ABBIAMO PIANI PER LA CONQUISTA DI KHARKIV"

(ANSA) - I Paesi occidentali temono che la Russia perda la guerra, ma "non funziona così" e per sconfiggere Mosca "devono dare all'Ucraina le armi": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro con i media, come riporta Rbc-Ucraina. "Credo che i partner abbiano paura che la Federazione Russa perda in questa guerra. Vorrebbero che l'Ucraina vincesse senza che la Russia perdesse - ha affermato il leader ucraino -. Sarebbe una sconfitta imprevedibile, una (sconfitta) geopolitica imprevedibile". Tuttavia, ha osservato, "non è così che funziona... affinché l'Ucraina vinca, dobbiamo ricevere tutto ciò con cui loro vincono", ha sottolineando riferendosi ai russi.

(ANSA) -"Ad oggi non abbiamo piani per la conquista di Kharkiv". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass..

(ANSA) - Il presidente ucraino Vladimir Zelensky replica al Pentagono affermando che non si può vietare all'Ucraina di usare armi occidentali per colpire la Russia, perché questo fa parte della difesa, non di un attacco. "Non credo - afferma come riporta Ukrainska Pravda - che dovrebbero esserci divieti, perché non si tratta dell'offensiva dell'esercito ucraino con armi occidentali sul territorio russo". Inoltre, ha spiegato Zelensky parlando con i giornalisti, questi attacchi saranno effettuati nella "zona grigia", da dove le autorità russe hanno evacuato i civili. "Non ci sono quasi civili dalla loro parte al confine, per ovvie ragioni".

(ANSA) - L'attacco della Russia a Kharkiv ha ampliato l'area dei combattimenti di quasi 70 chilometri ed ha l'obiettivo di costringere l'Ucraina a deviare le risorse limitate nella regione: lo ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, come riporta Sky News. Syrskyi, secondo il quale i combattimenti si intensificheranno nel nord-est del Paese, ha inoltre confermato che Sumy - a circa 170 km a nord-ovest di Kharkiv - sarà il prossimo possibile obiettivo delle forze di Mosca, come aveva affermato martedì il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kyrylo Budanov.

(ANSA) - Un civile è rimasto ferito oggi nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, in seguito a un bombardamento russo: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, come riporta Ukrinform. "Un residente locale è rimasto ferito nel bombardamento russo di Tiahynka", afferma l'amministrazione in un comunicato precisando che si tratta di un uomo di 56 anni.

