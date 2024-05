20 mag 2024 14:14

“L’OMOSESSUALITÀ NON È UN CRIMINE. È UN FATTO UMANO, MA LA BENEDIZIONE È PER LE PERSONE NON PER L’UNIONE" – LA BOMBASTICA INTERVISTA DI PAPA FRANCESCO A “60 MINUTES”: “LA MATERNITÀ SURROGATA? È UN BUSINESS. L'ANTISEMITISMO? UNA CATTIVA IDEOLOGIA”- LA STOCCATA AI CONSERVATORI: “SI AGGRAPPANO A QUALCOSA E NON VOGLIONO VEDERE OLTRE. È UN ATTEGGIAMENTO SUICIDA, PERCHÉ UNA COSA È TENERE CONTO DELLA TRADIZIONE, UN'ALTRA È CHIUDERSI IN UNA SCATOLA DOGMATICA...” - VIDEO