“L’OPERAZIONE È ANDATA BENE. LA PRINCIPESSA ORA RIPOSA, LA PENSIAMO CON AFFETTO” – CON UN COMUNICATO GLACIALE, ALBERTO DI MONACO TENTA DI SMENTIRE LE INSISTENTI VOCI SULLA CRISI CON LA MOGLIE CHARLENE, DA MESI IN SUDAFRICA PER UN MISTERIOSO INTERVENTO – PER METTERE A TACERE LE MALELINGUE IL PRINCIPE HA ANCHE ANNUNCIATO CHE PRESTO LA RAGGIUNGERÀ INSIEME AI FIGLI, MA…

Charlène di Monaco, bloccata in Sudafrica ormai da sei mesi da una grave infezione alle vie respiratorie, venerdì è stata operata di nuovo. A rassicurare i sudditi sulle sue condizioni di salute ci ha pensato il marito Alberto. Con un comunicato in cui sembra anche voler dissipare le recenti e insistenti voci di crisi matrimoniale: «L’intervento chirurgico è andato bene, la principessa ora riposa, la pensiamo con affetto». Il principe ha anche fatto sapere, tramite una nota della casa reale, che presto ci sarà una riunione di famiglia. Volerà in Sudafrica coi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, 7 anni, per stare vicino a Charlène «durante la convalescenza».

Charlène si era recata a marzo in Sudafrica, il suo paese natale, per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti. Ma lì è stata colpita da una grave infezione alle vie respiratorie – tecnicamente una «complicanza infettiva» in seguito a un’operazione di «rialzo del seno mascellare» per l’inserimento di un impianto dentale. L’infezione ha richiesto più di un intervento chirurgico, l’ultimo venerdì scorso. L’ex campionessa di nuoto era a tredicimila chilometri da Monaco anche il 2 luglio, nel giorno del decimo anniversario di matrimonio con Alberto.

Però, attraverso il magazine online sudafricano News 24, aveva dedicato parole al miele al marito: «Alberto è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso». Qualche giorno dopo la principessa in un’intervista alla radio sudafricana aveva sottolineato la sua sofferenza, perché sta vivendo «il periodo più lungo di lontananza dall’Europa e dai miei figli», i gemelli Jacques e Gabriella con cui parla ogni giorno via Facetime.

Nonostante le parole di Charlène, tanti credono che la convalescenza così prolungata sia una precisa scelta della principessa, sempre più insofferente agli obblighi di corte e in piena crisi matrimoniale. Il settimanale tedesco Bunte, per esempio, ha scritto che Charlène è sulla via del divorzio. Tanto che starebbe cercando casa a Johannesburg e sarebbe intenzionata a mettere su una società con l’aiuto dell’amica milionaria Colleen Glaeser.

Anche l’esperto reale Stéphane Bern, su Paris Match, in un articolo dal titolo «Malattia o esilio volontario?», sostiene che si tratti un allontanamento voluto, perché Charlène nel piccolo Principato «si è sentita subito giudicata a incompresa, così si è chiusa in sé stessa per proteggersi».

Il nuovo comunicato del principe Alberto, e l’imminente reunion familiare in Sudafrica, sembrano smentire le malelingue.

